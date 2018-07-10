Касаткина не потянет Кербер, Федерер быстро выкинет Андерсона и еще 2 ставки на четвертьфиналы

Роджер Федерер – Кевин Андерсон

Прогноз: тотал геймов меньше 33 за 2,08

Роджер ФедерерGetty Images

Швейцарец в первых кругах турнира оказался настоящим кровожадным монстром – Лайович, Лацко, Штруфф и Маннарино не продержались против бога травы больше двух часов каждый. При этом трое из игроков обладают не самой топовой, но приличной подачей, благодаря которой могли удержаться на корте и взять хотя бы партию.

Роджер идеален в своих геймах. За четыре матча он подарил соперникам всего четыре брейк-пойнта (все – Маннарино), но так и не позволил сделать брейк. Убедительная игра в атаке и волна эйсов – гарантия того, что против невыдающегося на приеме Андерсона Федерер снова будет хорош и не проиграет.

Кевин – топовый игрок на подаче, но в розыгрышах слаб, что в очередной раз показал матч против Монфиса. Француз заставлял южноафриканца много двигаться – то, что тот совсем не любит. Как итог: четыре брейка Гаэля. А ведь против Федерера Андерсону будет раза в три сложнее.

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Новак Джокович – Кэй Нисикори

Прогноз: тотал геймов меньше 36 за 1,95

Кажется, Новак вышел на пик формы (насколько он возможен после долгого отсутствия). И об этом говорят не только убедительные победы, но и игра серба: к нему вернулся фирменный стиль, уверенность и четкость действий. Джок снова проходит до заключительных стадий турниров, борется за титулы и на равных играет с топами.

С Нисикори Новак в 2018-м встречался дважды на грунте и оба раза победил. Но тогда не показывал и половину от того, чего добился на сегодняший день. Японец тоже не стоит в развитии на месте, но матч против Гулбиса еще раз показал – Кэй не слишком уютно чувствует себя на покрытии. В его коллекции до сих пор нет травяных титулов, и вряд ли что-то изменится после Уима.

Если солидарен, то тебе сюда

Дарья Касаткина – Анжелик Кербер

Прогноз: победа Кербер 2:0 по сетам за 2,21

Дарья КасаткинаGetty Images

Дарья уже неоднократно признавалась, что трава не самое обожаемое ею покрытие. Ранее Касаткина добивалась успехов исключительно на грунте, а на июньских и июльских турнирах была больше пассажиром. Четвертьфинал покорился теннисистке из России впервые, при этом последние два матча против Барти и Ван Эйтванк сложились для нее очень непросто.

У Касаткиной есть проблемы с физикой (и это не предмет в школе). Даша делает упор на технику и заставляет соперниц ошибаться, прилагая минимальные усилия, но против топовых атакующих игроков на поздних стадиях ее не хватает. Кербер загоняет россиянку по корту, и тут не помогут никакие вращения.

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Доминика Цибулкова – Алена Остапенко

Прогноз: тотал геймов больше 22 за 1,94

После неудачи на «Ролан Гаррос» Остапенко отправилась в Ригу, отлично отдохнула и принялась рвать всех на траве. За 7 матчей на этом покрытии она проиграла лишь один (Радваньской в Истбурне). Остальным Алена не отдала ни сета.

Цибулкову до Уимблдона колбасило, перед турниром ее лишили посева (все из-за Серены Ричардовны), но словачка справилась с эмоциями и трудностями и по пути в четвертьфинал одолела четырех очень достойных соперниц (чего только стоят Мертенс и Конта). Выбрать фаворитку будущего матча тяжело, с чем не справились даже букмекеры, но то, что соперницы будут биться за любой мяч и кто-то не проиграет крупно – факт.

Это твой шанс

Расписание и результаты матчей Уимблдона

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