Англия засушит Хорватию и еще 3 жидкокристаллические ставки на полуфиналы ЧМ-2018

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1,55

В самом спальном районе Сочи есть дешевый полузвездочный отель, в котором нет кондиционеров – люди смачивают полотенца дождевой водой, прикладывают ко лбу и все равно изнывают от жары. Так вот: даже номера этой гостиницы не такие душные, как матчи сборной Англии. Гарет Саутгейт идеально убивает игру – мяч просто трясется где-то в центральной трети поля, но ничего не происходит. А потом британцы вонзают стандарт, побеждают и проходят дальше.

Для телезрителей это мучение. Для тех, кто платит по 15-20 тысяч за билет – вообще катастрофа. Зато спортбеттерам легко – можно снимать кэш, вообще не напрягаясь. Уже три матча сборной Англии против сильных соперников пробили маленький тотал. С Хорватией исключений ждать не стоит – «три льва» опять виртуозно прикончат любую импровизацию и зрелищность.

Поэтому самый разумный вариант – классический ТМ, а самый жадный – ТМ 2,0 (2,01). Правда, тут важно понимать, что возврат более чем реален.

Грузим? Конечно! Вот ссылочка

Гарет СаутгейтGetty Images

Ставка: проход англичан за 1,65

Матч с Россией показал – у хорватов явные проблемы с физподготовкой (люди конкретно падали под конец матча), головным мозгом («Слава Украине!» от Виды) и голкипером (бедро Субашича точно пострадало – он просто дотерпел).

Так что Англия, которая в субботу отыграла на 30 минут меньше и вообще умиротворенно готовилась к полуфиналу, – очевидный фаворит. У британцев поставлена игра, их вратарь в дичайшем прайме, а в нападении неудобная для балканцев стратегия с навесами. Россия вонзила хорватам со штрафного – англичане сделают точно так же и шагнут в финал.

Кликай, если тоже ждешь победы «трех львов»

Ставки: ТБ 2,0 за 1,49 и гол Лукаку за 2,6

У фламандцев самая милая, искристая и романтичная сборная на этом ЧМ. Конечно, за второй тайм против Бразилии Мартинесу должно быть стыдно, но там сказалась неопытность – больше Бельгия так ни с кем не прижмется. Более того, рисунок матча с Францией полностью определит как раз номинальный андердог: «трехцветные» явно боятся смертельных контратак, поэтому сами сядут в защиту, позволяя Де Брёйне и Азару развлекаться в позиционном нападении.

Потенциально этот матч должен стать лучшим на ЧМ. Во-первых, в обеих командах есть люди, которые могут подхватить мяч и удрать метров на 40. Вопрос в том, получит ли Мбаппе пространство и кто вообще будет останавливать Килиана. Во-вторых, Гризманн после триумфа с Муслерой однозначно будет лупить издали – в перспективе можно поймать фейл Куртуа (у него иногда проскакивает расконцентрация).

Антуан Гризманн, сборная ФранцииGetty Images

В-третьих, обязан забивать Лукаку – Ромелу так пашет на поле, что уже заслужил свою банку в плей-офф. Тем более, он один из немногих форвардов, способных достойно побороться в воздухе с титановыми центрбеками французов.

Нет ни единого шанса, что французы и бельгийцы захлопнутся и будут гасить время до пенальти. Они просто так не умеют. Поэтому надо хватать надежный тотал (больше 2,0 – если что, возврат) и кидать немного денег на гол Лукаку, у которого точно наберется 2-3 стопроцентных момента за игру.

Рисковать не надо. Надо переходить по этому линку и поднимать денежки.

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