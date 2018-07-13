Франция – чемпион, Бельгия – бронзовый призер. Лучшие ставки на последние матчи ЧМ

Франция – Хорватия (15 июля, 18:00)

Ставка: чистый вин «трехцветных» за 1,93 и гол Мбаппе за 2,96

Если вы не достали билетик в «Лужники», если все бары уже зарезервированы, если у вас нет друзей с телевизором, переживать все равно не стоит – финал можно вообще не смотреть, потому что с ним все ясно.

Фавориты на лайте добрались до главного матча – без нервов, без пенальти, даже без овертаймов. Другая классная, но менее скилловая команда продиралась сквозь тотальный Форт Боярд – разодрать получилось лишь Аргентину, а в плей-офф начались триллеры. Обычно такие дуэли, как в этом финале, заканчиваются спокойнейшим вином тех, кто сильнее по умолчанию. Классический пример – Евро-2012: там Италия тоже творила историю, а потом легла под Испанию и отхватила полный капюшон голов.

Игроки сборной ФранцииGetty Images

Здесь – та же ситуация. Хорваты уже герои – выход в финал для балканцев как титул. Они явно истощены: три раза по 120 минут – лютый стресс для любого, даже самого выносливого организма. У них меньше времени на восстановление – сутки здесь решают очень многое. И самое печальное: андердоги ни в одном компоненте не превосходят французов. Те сильнее и физически, и технически, и даже тактически, потому что ими, если верить инсайдам, управляет мудрый Гризманн. Следовательно, победа «трехцветных» в основное время – закрытый вопрос.

Характер матча тоже определить несложно – снова все банально. Французы вонзят, хорваты успокоят игру, затем полетят сравнивать, но получат контру прямо в душу. Конец балканскому счастью, а Дешам – с кубком. Учитывая, насколько предсказуем этот сценарий, надо грузить на гол Килиана Мбаппе. Судя по всему, мальчик собирается пройти путь шашечной дамки: получить пас, домчаться до чужих ворот и обменять обычный мяч на золотой.

Вполне реалистичная миссия, если вспомнить про медлительность и неповоротливость хорватской обороны. С англичанами они справились во многом из-за того, что те сами тормозили, но Мбаппе тупить не станет – он уедет от того же Ловрена со скоростью вакуумного поезда Илона Маска.

Коэффициент, кстати, неплох – в БК явно недооценивают потенциал французского тинейджера.

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Бельгия – Англия (14 июля, 17:00)

Ставка: победа фламандцев за 2,27, тотал желтых карточек меньше 3,5 за 1,67

Такая афиша легко могла быть у финала, поэтому игра за третье место превратится в товарняк разочарованных звезд. Нужно выделить ровно два ключевых момента, которые все предопределят:

Англия – БельгияGetty Images

1. У Бельгии лучше поставлена игра. «Дьяволы» набрали форму, вынесли Бразилию, пытались рубиться в свой футбол с французами, оступились, расстроились, поплакали, но поборются за медали изо всех сил. Их атака вариативнее, чем у Англии. Их коуч мудрее, чем британский. Их душевная рана уже заживает, ведь они вылетели на день раньше. Поэтому, как и в группе, Бельгия однозначно справится с «тремя львами».

2. Дальше – расклад по карточкам. Англичане совсем не грубые, если не считать десятиминутку против Колумбии, когда игра скатилась в войну картелей. Бельгийцы тоже не будут жестить – все понимают, что это утешительный матч, который толком ни на что не влияет. Короче, нужно сразу забыть и про овертайм (неохота бегать полчаса), и про фейерверк ЖК. Три картона – максимум. Но их, наверное, будет даже меньше.

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