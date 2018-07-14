Eurosport

Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим

Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим
Eurosport

14/07/2018 в 21:36Обновлено 47 мин. назад

Ставь на эту и миллиард других игр, чтобы поднять нереальные деньжищи.

Чемпионат мира почти завершился – остался всего один матч. Точнее – последняя возможность заработать на топовом футболе. После этих подсказок сделать это будет намного легче.

Франция – Хорватия

Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим

А с легендарным бонусом все станет приятнее.

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