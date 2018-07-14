Франция – Хорватия: перед финалом ЧМ-2018. Москва, стадион «Лужники»

ЧМ вот-вот закончится – остался последний матч. Французы вполне предсказуемо и спокойно выкатились в финал со своей половины сетки, но на встречу им внезапно вырвался танк из Хорватии. «Шашечные» перебегали Данию, Россию и Англию и впервые в истории поспорят за золотой кубок.

Кто посмотрит матч по ТВ

Только Никола Калинич, который отказался выходить на замену в игре с Нигерией. Остальные готовы кромсать французов. Правда, есть одна проблемка – 14 июля не тренировался Иван Перишич, но лидер «шашечных», скорее всего, отдыхает.

У Дешама абсолютно никаких проблем – все топовые монстры готовятся к битве в полном объеме.

Форма

Французы свежее – это факт. Во-первых, у них намного больше звезд для безболезненной ротации, во-вторых, они всех раскатали без дополнительного времени. Хорваты возились в плей-офф одним составом 360 минут – не понятно, как они вообще все еще живы.

Кто что сказал

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции: «Модрич очень мобильный игрок, у него огромная техническая база. У него есть грамотная игра, он умеет читать ее, и очевидно, что он оказывает огромное влияние на свою команду. Хорваты играют всей командой. Модрич в любой момент может подключиться как к атаке, так и отработать в обороне, тогда как Азар и Месси чисто нападающие». (Р-Спорт)

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «Наш самый сложный матч был в 1/8 финала со сборной Дании. До той игры я сказал, что все девять очков на групповом этапе ничего не будут значить, если мы проиграем. Сейчас давления никакого нет, и я не буду оказывать давление на своих игроков.

Это самый важный момент в нашей жизни. Это самый главный матч для всего хорватского народа. Если мы потерпим неудачу, то мы хотим сделать это с достоинством. Если мы завоюем этот кубок, то никто не будет испытывать большую гордость, чем мы».

Лицом к лицу

Хорватия ни разу не обыгрывала французов. У «трехцветных» 3 победы и 2 ничьи.

Франция сыграет третий финал ЧМ (одна победа и одно поражение).

Франция выиграла 11 из 14 последних матчей плей-офф ЧМ (2 ничьи и одно поражение).

Гризманн сделал 4 гола французов в плей-офф (2+2), Манджукич – 3 (2+1).

Перишич поучаствовал в 10 голах сборной Хорватии на крупных турнирах (6+4).

Франция обыграла Хорватию в полуфинале ЧМ-2018. Тогда за «трехцветных» блистал защитник Дидье Дешам.

Хорватия добралась до финала, переведя 3 матча в дополнительное время. Если в финале случатся экстра-таймы, это станет рекордом ЧМ.

Лука Модрич, сборная ХорватииGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Нестора Питтаны. Аргентинец работал на первом матче этого ЧМ, в котором Россия вынесла Саудовскую Аравию (5:0). Еще при Питтане Швеция убрала Мексику (3:0), Хорватия – Данию (1:1, по пенальти 3:2), а Франция – Уругвай (2:0).

«Очень редко я испытывал что-то похожее в своей жизни. Это чувство, это волнение. Я мог бы сравнить его с тем моментом, когда мне сказали, что стану отцом», – сказал Питана.

В центре внимания

Покажет класс

Сборная Англии забила на контратаки и не использовала главную проблему хорватов. Крайние защитники «шашечных» поднимаются очень высоко и сильно открывают зоны. Французы умеют контратаковать, а скорость Мбаппе сделает результат в отрывах.

Обделается

Вида, скорее всего, будет персонально приставлен к Мбаппе. Но со скоростью Килиана ему не совладать. Это не удалось ни лучшему защитнику АПЛ Вертонгену, ни быстрому Рохо.

Домагой ВидаGetty Images

Котировки букмекеров

Французы – безоговорочные фавориты финала. Если ты романтик и веришь в чудеса, то можешь стать богатым романтиком. Просто используй эту ссылку.

Победа Франции: 1,936

Ничья: 3,3

Победа Хорватии: 4,8

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