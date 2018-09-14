Клопп устроит триллер «Тоттенхэму». Самые прибыльные ставки на выходные

Ставка: обе забьют, а гости не проиграют за 2,17

Самый идеальный выбор на выходные. С результативностью вообще все ясно: во-первых, ставка на ОЗ не срабатывала только один раз из последних пяти матчей между этими соперниками, а во-вторых, на старте сезона и «шпоры», и «красные» вонзали во всех встречах. Так что тренд сохранится, батл будет зрелищным.

Непоражение «Ливерпуля» – тоже практически гарантированный исход. Мерсисайдцев сейчас ждет веселый месяц и в чемпионате, и в ЛЧ. Обычно, когда командам выпадает настолько зверский календарь («Тоттенхэм», «Челси», «Сити», «ПСЖ», «Наполи»), тренеры акцентируют внимание именно на стартовых матчах. Если команда в них побеждает, то дальше, когда физика уже подсядет, может вырулить на психологии. Поэтому «Ливерпулю» критически важно отбиться в Лондоне и по возможности оставить Почеттино с нулем очков. Кроме того, надо отомстить за прошлогодние 1:4 – Юрген Клопп такое не прощает.

Ставка: хозяева не сольют за 2,08

Тяжелейший выезд для Семака. В Оренбург далеко лететь, а еще там играет команда, которая пока никому не уступила дома – «Локомотив» обыгран, «Краснодар» уехал с одним очком. Третий минус для «Зенита» – возвращение уставших игроков после сборной. Четвертый тревожный фактор – очевидный эмоциональный спад: вдохновляющий эффект от разгрома Минска (8:1) уже точно улетучился.

Но главная проблема в другом. На старте питерцы кромсали всех за счет длинных забросов на одного-двух высоких форвардов. Эта тактика примитивна, но быстро под нее не подстроиться. У «Оренбурга», где работают грамотные аналитики, было время, чтобы изучить зенитовскую атаку и выставить блок-пост. Если Семак собирается отвечать лишь импровизациями от Маркизио, то все плохо. Но других вариантов не просматривается, так что можно зашвырнуть небольшую сумму на андердога.

Ставка: непоражение «шершней» за 1,91

Пауза на Лигу Наций слегка заретушировала психозы Моуринью, но Жозе все исправил: например, на днях он в очередной раз унизил журналистов. Особенному показалось, что его винят в том, что Рэшфорд пропустит игру из-за дисквалификации, и португалец выдал унылую проповедь в духе «вы все меня обижаете, а я вообще святой».

В такие моменты очень некстати рубиться с куражными середняками – такими, как «Уотфорд». В первых трех турах «шершни» Элтона Джона размазали аутсайдеров, потом щелкнули «Тоттенхэм», а сейчас им уже кажется, что они – новый «Лестер», способный выдать аналогичную сказку. На этой волне «Уотфорд» сыграет с «МЮ» раскованно и дерзко, а «дьяволы» наоборот будут дрожать – им точно нельзя проигрывать, иначе шансы на золото умрут от удушья уже в сентябре.

Короче, случится классика: тоска в нападении, штук пять тупейших ошибок в обороне, три гениальных сэйва Де Хеа, один-два неберущихся удара, а потом – грустная физиономия Моуринью на пресс-конференции. По идее, нужно ставить на победу «Уотфорда», но на 1Х тоже дают неплохой коэффициент – можно обойтись без риска.

Ставка: победа басков с форой «плюс полтора» за 1,82

Классический выбор на матч этих соперников в Сан-Себастьяне. За последние 10 лет «Барса» выиграла там всего один раз – в прошлом году. Сейчас набрать три очка будет гораздо тяжелее: скажутся и усталость лидеров (от сборной отдыхал только Лео), и то, что для «Сосьедада» эта встреча – первая в сезоне на родном стадионе.

Ставить разумнее всего с форой – тогда можно победить и при поражении басков. Спасибо несчастной «Уэске», которая в прошлом туре вместила восемь банок и автоматически подкинула коф на «Сосьедад».

А еще:

– «Краснодар» точно обыграет «Анжи», потому что их сейчас хлопают абсолютно все. Махачкалинцы вроде бы сопротивляются, но все равно находятся от зоны выживания дальше, чем Крид и МС Дони – от Дагестана. Самая хитрая ставка – фора «минус один». В худшем случае возврат, в лучшем – умножение номинала на 1,78. 16 сентября, 16:30.

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