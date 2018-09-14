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Ставки за 300. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» забьют друг другу, «Бавария» не сыграет на ноль с «Байером»
Пара ставок, и ты одолжишь любимому клубу на покупку Мо Салаха.
Сборные дали старт Лиге наций, отыграли кучу товарищеских матчей, и теперь клубный футбол снова правит балом.
Никакой медленной раскачки – нас сразу ждет парочка топовейших матчей, на которых можно неслабо подзаработать.
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