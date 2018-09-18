Неймар накажет «Ливерпуль», ЦСКА удачно сгоняет в Чехию. Главные ставки на Лигу чемпионов

Ставка: «шпоры» с форой 0 за 1,99

Летом у «Интера» трагически сорвался трансфер Модрича – «нерадзурри» торговались, уламывали, перезапускали переговоры, но хорват остался в «Мадриде». Такое ощущение, что после этого итальянцы решили: ну, раз нам не купили Луку, напрягаться больше не надо.

Команда Спаллетти выглядит просто жалко: во-первых, почему-то перестал забивать Икарди, во-вторых, интеристов гасят даже серые мыши вроде «Торино» и «Пармы». Старт ЛЧ для «Интера» сейчас максимально некстати – кажется, скоро инвесторы будут искать нового алленаторе для «черно-синих».

«Тоттенхэм» тоже слил уже два матча в АПЛ, но совсем не так, как «нерадзурри»: с «Уотфордом» «шпорам» элементарно не фартануло (запредельная реализация у андеров), а «Ливерпуль» банально сильнее по составу.

Против «Интера» случится абсолютно другая игра – лондонцы воспримут соперника не как победителя ЛЧ-2010, а как потенциальные шесть очков в двух встречах. Абсолютно непонятно, как Спаллетти справится с Почеттино – ничья станет для итальянцев счастьем, а о победе лучше даже не мечтать. Следовательно, фора ноль – оптимальный выбор: и коэффициент приличный, и вероятность возврата чисто математическая.

Ставка: победа гостей с форой «плюс один» за 1,64

Букмекерам кажется, что чемпионы России уже окончательно поплыли, но важно понимать: Семин – такой тренер, который перед ключевыми матчами гениально подзаряжает игроков в раздевалке и катапультирует их настроение с отметки «пф, у нас ноль шансов» на уровень «выйдем и порвем».

И для Палыча, и для игроков этот выезд в Турцию фактически решающий. Либо они доказывают, что силы и уровень еще есть, либо команде правда нужна тотальная перезагрузка. Учитывая, какой опыт у Семина в еврокубках и как отчаянно он скучал по Лиге чемпионов, конфуза не произойдет. В худшем случае – минимальное поражение.

Дело в том, что «Галатасарай» переоценен. Там нет звезд, а самый дорогой игрок (Папа Алиун Ндиайе) стоит меньше, чем Крыховяк, и ненамного дороже, чем Федя Смолов. Домашняя арена? Наоборот – плюс для «Локо», чтобы подзарядиться энергией и сдержать турков при их толпе. В общем, надо брать фору с возвратом и верить в лучшее.

Ставка: гол Неймара за 2,4

Из прошлой Лиги чемпионов парижане вылетели с жутчайшим грохотом – «Реал» и Роналду показали «ПСЖ» и Неймару, кто здесь батя. Потом 222-миллионный форвард слег с тяжеленной травмой. Затем был чемпионат мира, тоже чудовищный – лидер бразильцев запомнился только мементичными катаниями по газону. Логично, что Ней не вошел ни в один список лучших игроков года – это абсолютно справедливо.

Теперь пора возвращаться. Матч на «Энфилде» – лучшая возможность камбэкнуться в шорт-листы суперзвезд, так что даже не сомневайтесь: Неймар сделает все, чтобы забить, стать MVP встречи и затмить перехваленного Салаха. Надо рисковать, но крупную сумму лучше не грузить: возможно, Тухель задействует Нея в полузащите, и тогда шансы на его гол резко упадут.

А еще:

– «МЮ» не справится с «Янг Бойз», и на это есть аж две причины. Первая – швейцарцы бодро стартовали у себя в чемпионате и однозначно не лягут перед фаворитом, задрав лапки вверх. Вторая – «дьяволы» все еще слабы, а три очка с «Уотфордом» – заслуга Де Хеа, который не сможет выручать Моура вечно. Добавляем еще один фактор (геолокацию) и финализируем: «Юнайтед» увезет из Швейцарии максимум один балл. Коф – 2,2, старт – 19 сентября, 22:00.

– Букмекеры внезапно считают, что чешская «Виктория» обыграет ЦСКА. Чушь: москвичи помолодели, избавились от комплексов и едут в Пльзень за грандиозными премиальными от УЕФА. К тому же проигрывать однозначно слабейшей команде в группе нельзя – так можно сразу вписывать себя на четвертое место и даже не пытаться пролезть в весеннюю стадию еврокубков. Поэтому грузите на Х2 за 1,6, не ошибетесь. 19 сентября, 22:00.

Календарь и результаты ЛЧ-2018/19

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