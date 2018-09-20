Роналду продлит голевую серию, первое увольнение в АПЛ, Дибала не забьет больше 15 мячей в Серии А

Криш наконец-то воплотил в голы один из самых высоких показателей xG среди игроков топ-5. Португальцу понадобилось 28 ударов для первой банки в Серии А, зато Роналду сразу озарил чемпионат дублем. Эффект получился таким мощным, что затмил плевок Дугласа Косты в лицо Ди Франческо. Топ до сих пор не набрал лучшую форму, чертыхается на позиции центрального нападающего и даже при этом эффективен.

Криштиану РоналдуGetty Images

Календарь благоволит Кришу к продлению серии. В ближайших двух турах «Юве» поиздевается над самой слабой обороной чемпионата Италии – «Фрозиноне» не забил ни одного мяча и пропустил 10. После этого Криш прибьет «Болонью». Этот аутсайдер тоже с дырявой обороной и с минимальными шансами вынырнуть из зоны вылета.

Коэффициент: 2,0

В марте валлийский тренер заменил Маурисио Пеллегрино, спас «святых» от вылета и подписал 3-летний контракт. Летом «Саутгемптон» провел удачную трансферную кампанию, усилив за небольшие деньги (62 млн евро) все позиции. Вот только пока это не принесло команде никакого выхлопа.

Самое плохое – Хьюз до сих пор не определился со стилем. Даже в домашних матчах «святые» парковали автобус, играли в одного форварда, а теперь перешли на связку нападающих Остин-Ингз. Тренер находится в постоянном поиске, что сильно бесит болельщиков, уставших от ничьих. В прошлом сезоне «Саутгемптон» наклепал аж 15 мирных исходов и в этом идет по схожему графику.

Марк ХьюзGetty Images

Пока у Марка не все так плохо, как у «Ньюкасла» или «Бёрнли», но нужно учитывать сложный календарь конкурентов на старте, тогда как «святые» только в ближайший уикенд сыграют против топа («Ливерпуль»). Учитывая импульсивность руководства клуба при увольнении тренеров, именно Хьюз находится в режиме повышенной опасности в сравнении с коллегами.

Коэффициент: 7,0

С приходом Роналду аргентинский волшебник присел на лавочку, но туринские тиффози надеются, что Аллегри объединит двух монстров составе. В последнем туре Серии А так и случилось – Дибала отыграл весь матч, подал все угловые и исполнил стандарты. Пока затея не сработала. Пауло выглядел зажатым и играл, словно опасался критики от Роналду. Знаменитый финт у аргентинца прошел лишь раз, оставив после себя густой шлейф ностальгии.

Пройдет немало времени, прежде чем Дибала по-настоящему адаптируется к новой модели игры команды и осознает – он уже не главная звезда команды. Пауло не удалось выйти из тени Месси в сборной Аргентины – не факт, что получится в Турине вместе с Роналду. Тотал 15,5 мячей великоват для аргентинца в сложившихся обстоятельствах.

Коэффициент: 1,9

Криштиану Роналду уступит Игуаину «Золотую бутсу», «Сити» защитит титул, Джокович выиграет Итоговый

Заряд на хет-трик Роналду, бешеный коэффициент против Месси, «Сити» придет первым к Рождеству