Злющий Криштиану Роналду испепелит андердогов. Главные ставки на выходные

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,76

Перед сезоном в ЦСКА и «Спартак» завезли молодильные яблоки – теперь вообще непонятно, чего ждать от этих составов. В теории «армейцы» однозначно сильнее – у них хотя бы есть атака (привет Чалову), а еще они вернулись с евровыезда с нормальным настроением. Но перед жесточайшим дерби эти факторы блекнут, как Озил в важном матче.

Например, уязвленный и озлобленный «Спартак» может победить чисто за счет очередного стандарта – эти голы сейчас принято обесценивать (утютю, не забивают с игры!), но на табло они все равно отображаются.

Стратегически обоим клубам реально выгодна ничья. ЦСКА останется в верхней половине, Массимо сохранит должность, а красно-белые фанаты выдохнут, избежав третьего унижения за неделю. Поэтому есть три варианта разной степени разумности.

Роман ЗобнинGetty Images

Ничья за 3,4 – для нейтральных фанов, которым просто хочется поставить немного деньжат на футбол.

Непоражение «Спартака» за 1,63 – для тех, кто верит в Карреру и знает, что он опять выкрутится.

Тотал меньше 2,5 за 1,76 – для тех, кто понимает, что никто не будет рисковать и раскрываться в судьбоносный момент сезона.

Выбирай любой сценарий – и вперед по ссылочке.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,68

Легчайший мини-тотал, тут и думать нечего. Оба клуба играют гиперпримитивно – раз. Оба устали после ЛЧ и ЛЕ – два. Но самое главное – статистика. Из десяти предыдущих матчей «Зенит» и «Локо» просверлили ТБ только один раз, год назад, когда Манчини размазали на Крестовском.

Больше таких фейерверков не будет – итальянский шарфоносец давно улетел из Питера. Так что готовьтесь к душной игре – смотреть ее не стоит, но заработать точно надо.

Артем ДзюбаGetty Images

Ставка: гол с первой по 21-ю минуту за 1,93

Самые смешные журналисты – те, которые иногда говорят, что тренеры делают ставку на быстрый гол. Это бредовейший штамп: существует игровая аритмия с бодрым стартом, но не плановая задача в духе «Забиваем на 19-й минуте, а на 22-й уже не надо – поздно».

Ценителям теории быстрого гола в эти выходные нужно включать игру «Ман Сити» с «Кардиффом». Без Пепа «горожане» приплыли к домашнему поражению от французов, которые не были великими со времен легендарных штрафных Жуниньо Пернамбукану. Поэтому в Уэльсе чемпионы точно напрягутся по-максимуму.

Впрочем, цифры важнее, чем эмоциональное состояние «горожан». В трех матчах АПЛ (из пяти) «Сити» втыкал мяч в сетку за первые двадцать минут. Учитывая, что «Кардифф» – тот еще жмур, сейчас случится четвертый быстрый гол в сезоне.

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити»SID

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Ставка: гости с форой «минус два» за 1,93

«По закону Ома тебя гасят и тут, и дома» – самый меткий панч про жалкий «Фрозиноне». Там вся обойма зарабатывает меньше Криша, а самый ценный игрок рубит меньше миллиона евро. Результаты соответствующие: ноль побед на старте Серии А, ноль забитых голов, два разгрома (не от топов), разница мячей – 0:10.

И вот на этот лузерский батальон в воскресенье натравят взбешенного Роналду. Результат, в принципе, понятен – будет очередное измельчение. Осталось лишь и нам слегка приподняться на унижении милой деревенщины.

Кришиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

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А еще:

– Кажется, ожил «Вест Хэм». Это логично: там небездарный тренер, годный состав и приличные зарплаты (они влияют на результаты сильнее, чем вы думаете). Короче, «молотки» вполне могут напрячь подуставший в мидвик «Челси». На фору «минус один» дают 1,86. Терпимо – можно и схватить. 23 сентября, 15:30.

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