«Реал» прихлопнет «Атлетико», Клопп отомстит Сарри. Главные ставки на выходные

Ставка: гости не проиграют за 1,9

Летом Валерий Карпин обозначил понятную и четкую цель – взять ковер-самолет и долететь до чемпионства. После этой декларации коуч «Ростова» ни разу не отказывался от своих слов (никаких «Ой, да я пошутил»), но главное, что южный клуб реально идет среди лидеров. Правда, в последних трех матчах ростовчане растеряли с середняками и аутсайдерами шесть очков – значит, нужно выгрызать их у лидеров.

Поездка в Москву – самый красивый способ совместить полезное с кровожадным. Можно и отомстить «Спартаку» (лично Федуну), и оттолкнуть красно-белых от лигочемпионской зоны. Для этой миссии у «Ростова» есть и ресурсы (там сейчас спокойнее, чем у Карреры), и поставленная игра. Особенно стандарты, на которые Карпин тратит кучу времени аж с прошлого сезона.

Поэтому надо брать гостей с иксом и ни о чем не переживать. Такой «Спартак» может победить бывшего тренера только за счет чудовищного везения, а рассчитывать на лакерство в спортбеттенге не стоит.

Валерий Карпин («Ростов»)Getty Images

Кликай здесь, если тоже веришь в триумф Валеры.

Ставка: «молотобойцы» победят с форой +1 за 1,6

Пока Моуринью ловил дизморал от Лэмпарда, «Вест Хэм» спокойно раскатывал каких-то любителей из «Маклсфилда». Учитывая, что «молотки» вынесли деревенских пацанов со счетом 8:0, легко понять, кто сильнее устал в середине недели и у кого лучше настроение перед встречей в чемпионате.

Лондонцы действительно воскресли. Они еще не пошумели и даже не оторвались от зоны вылета (до нее два очка), но уже выздоравливают. Первые признаки – гостевая победа над «Эвертоном» и достойные 0:0 с «Челси» (без разгрома по xG).

В общем, нынешний «МЮ» – точно не та команда, которая легко раскатает Пеллегрини при его толпе. Скорее, случится либо вымученный вин «дьяволов» (в один мяч), либо пресная ничья. С такими вводными надо выбирать фору хозяев «плюс один» – высокий риск возврата, зато минимальный шанс на слитый кэш.

Жозе Моуринью, «МЮ»PA Sport

Нажимай, если тоже не ждешь чудес от сдувшегося Моуринью.

Ставка: Мерсисайд с форой 0 за 1,84

Эта игра просто создана для нулевой форы гостей. Во-первых, слабо верится, что хитрющий Клопп уступит Сарри дважды за неделю – немец слишком опытный, чтобы повторять свои же ошибки. Во-вторых, Юргену крайне важно набрать очки в Лондоне. Если «Ливерпуль» уступит, то он:

Прервет роскошный страйк из шести побед подряд.

Откатится на второе, скорее всего, и на третье место в АПЛ.

Тотально подорвет веру в себя перед выездом к «Наполи» в ЛЧ.

Короче, лучше сыграть порациональнее и построже, чтобы «Челси» ни в коем случае не победил. Кидать деньги на ничью – безумие, так что надо хватать либо «Ливерпуль» с иксом (за смешные 1,48), либо «красных» с форой ноль за 1,8. Да, скорее всего, номинал вернется на счет, но ведь есть и надежда на триумф, поэтому не стоит сдерживаться.

Эден Азар, «Челси» – «Ливерпуль»Getty Images

Тыкай сюда, если тоже сомневаешься в сокрушительной мощи «Челси»

Ставка: победа «Мадрида» за 2,2

В августовском матче за Суперкубок Европы «индейцы» должны были проигрывать, но подвела секундная расконцентрация «бланкос», которым позже не хватило сил на овертайм. Сейчас у «Реала» не будет проблем ни с вниманием, ни с заряженностью, ни с физикой – Лопетеги прикончит Симеоне владением, скоростью и непредсказуемыми комбинациями.

Беттеру осталось сделать всего две вещи: сначала поблагодарить «Севилью» за пухленький коф на «Реал», а потом поставить на победу в дерби.

А еще:

– В этом туре «Ахмат» еще сильнее ударит по рейтингу Семина. После тяжелейшего выезда в Калининград «Локо» остался без Смолова. И кто будет забивать? Эдер? Нет, он свое уже заколотил. Абсолютно непонятно, кем москвичи будут атаковать грозненцев, зато уже очевидно, что ставка на непоражение гостей за 1,86 – типичнейший букмекерский валуй. Спешите, пока коф не упал. 29 сентября, 19:00.

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