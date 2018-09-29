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Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру

Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру
Eurosport

9 ч. назадОбновлено 24 мин. назад

Лучшие варианты поднять кэш.

Конец месяца подарит сразу несколько эпичных матчей, среди которых незабываемое римское дерби, а также встречу «Ливерпуля» с «Челси». У тебя есть шанс не только насладиться качественным футболом, но и хорошенько заработать.

Видео - Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру

01:16

А еще ты не имеешь права пропустить битву «Ювентуса» и «Наполи» – в Турин возвращается сам Карло Анчелотти!

  • «Ювентус» выиграл 12 из 13 домашних матчей в Серии А.
  • «Наполи проиграл лишь 2 матча из последних 35 выездных в чемпионате Италии.

«Реал» – «Атлетико»

«Челси» – «Ливерпуль»

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