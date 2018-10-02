«Тоттенхэм» или «Барса»? Кто фаворит матчей ЛЧ по мнению букмекеров

Лига чемпионов возвращается в наши дома. Во втором туре снова будет много горячих матчей, и не везде фаворит очевиден. Отличи их от аутсайдеров и заработай много баллов. Хотя, можешь проверить свои силы и в реальных ставках, тогда твой выигрыш может стать более осязаемым.

УЕФА введет VAR в Лиге чемпионов начиная с сезона-2019/20.

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А еще ты можешь поугадывать винтажных игроков. Стрельцов, Чилаверт – они в этом тесте.

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