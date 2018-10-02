Eurosport
«Тоттенхэм» или «Барса»? Кто фаворит матчей ЛЧ по мнению букмекеров
Напрягись и выбей столько, сколько не выбивал ни разу.
Лига чемпионов возвращается в наши дома. Во втором туре снова будет много горячих матчей, и не везде фаворит очевиден. Отличи их от аутсайдеров и заработай много баллов. Хотя, можешь проверить свои силы и в реальных ставках, тогда твой выигрыш может стать более осязаемым.
- УЕФА введет VAR в Лиге чемпионов начиная с сезона-2019/20.
- Хочешь получить немного кэша? Тебе сюда!
- А еще ты можешь поугадывать винтажных игроков. Стрельцов, Чилаверт – они в этом тесте.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте