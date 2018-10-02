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«Ливерпуль» уничтожит Карло Анчелотти, «Монако» забьет «Боруссии». Лучшие ставки на Лигу чемпионов

«Ливерпуль» уничтожит Анчелотти, «Монако» забьет «Боруссии». Лучшие ставки на Лигу чемпионов
Павел Городницкий

29 мин. назад

Интрига во втором туре – это про выборы, а не про ЛЧ. В ЛЧ как раз все ясно.

«Наполи» – «Ливерпуль» (3 октября, 22:00)

Ставка: мерсисайдцы увезут три очка за 2,17

Очень показательная история: безумный босс «Наполи» Аурелио де Лаурентис всячески зашеймил Маурицио Сарри (фактически назвал его лузером), но зачем-то подписал вместо него абсолютно сбитого коуча. Сегодняшний Анчелотти – это вялый, сытый и скучный алленаторе без новых идей и стимулов. Его назначение – трагедия для клуба, который в последние годы реально приблизился к «Юве». Теперь процесс направлен в обратную сторону: неаполитанцы регрессируют, причем стремительнее, чем ожидалось.

Мо Салах забивает в матче «Ливерпуль» – «Брайтон»

Мо Салах забивает в матче «Ливерпуль» – «Брайтон»Getty Images

В Серии А их выпороли «Сампа» и «Синьора». В ЛЧ «адзурри» забили ноль «Црвене Звезде». Пора зафиксировать: «Наполи» снова прекрасная жертва для топа. Например, такого, как «Ливерпуль» – хищного, безжалостного и неугомонного.

Конечно, Клопп вынесет итальянцев. Можно брать и фору «минус один» за 3,1, и даже гол Салаха за 2,1, но разумнее ухватиться за обычный вин гостей за 2,17. Ставка простая, зато надежная, как сгенерированный пароль.

Один щелчок – и ты почти поставил

ЦСКА – «Реал» (2 октября, 22:00)

Ставка: обе забьют за 1,68

Коэффициент аномально низкий, но все логично. Во-первых, «Мадрид» выйдет с экспериментальной обороной без Марсело и Рамоса (минус 50% от чемпионской защиты). Во-вторых, при Гончаренко ЦСКА наконец осмелел и оборзел – если Слуцкий соглашался на более-менее достойное поражение от гранда, то новый тренер всегда рискует и пытается забить. Эта философия гораздо правильнее – лишь атакуя, футболисты видят, что пройти и пробить можно кого угодно. Тем более, «Реал», у которого, несмотря на трансфер Куртуа, туговато с сухарями.

В-третьих, Чалов и Влашич вышли на пик формы и настроены рвать кого угодно – хоть «Оренбург», хоть «Реал». Это чувствуется и по перформансам в РПЛ, и по предматчевому интервью хорватского полузащитника, который в свои 20 вообще не боится лучшего клуба мира. Так что в этой игре «Мадрид» вполне пробиваем. Не стоит заранее хоронить ЦСКА – разумнее кликнуть по кнопке «Обе забьют» вот по этой ссылочке.

«Боруссия» Д – «Монако» (3 октября, 22:00)

Ставка: обе забьют за 1,83

Коэффициенты шкалит, словно компас, к которому поднесли магнит. Понятно, что «Дортмунд» первый в Бундеслиге, а монегаски собрались в Лигу-2, но как раз в такие моменты внутренние разборки отходят на второй план. Если Жардим толковый тренер (а он вроде бы не бездарность), то обязательно скажет в раздевалке: парни, в чемпионате все плохо, давайте максимально выложимся и удивим всех в ЛЧ.

Александр Головин, «Монако»

Александр Головин, «Монако»Imago

У «Монако» нормальный состав и очень приличная атака. У «Боруссии» – лютое нападение, но невнимательная защита. В этом и заключается шанс андердогов из княжества – надо лишь бить по воротам чуть чаще, чем с «Сент-Этьеном».

Кликай здесь, если знаешь, что Саша Головин разродится ассистом или даже голом

А еще:

  • «Ман Сити» распотрошит «Хоффенхайм» в гостях – спасибо «Лиону», который сделал разгром немцев неминуемым. Теперь можно выбрать фору «минус полтора» за 1,97, забыть про этот матч и вспомнить лишь в тот момент, когда придет уведомление о триумфе. 2 октября, 19:55.
  • «Рома» и «Виктория» прострелят тотал больше 2,5 за 1,56. Коэффициент невыдающийся, но и шансов проиграть нет: «волки» не выбили ТБ всего в двух матчах из восьми (ЛЧ плюс Серия А), а чехи, как показала жизнь, неплохо создают моменты. Короче, титановый вариант для трусливых беттеров. 2 октября, 22:00.

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