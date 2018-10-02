«Ливерпуль» уничтожит Карло Анчелотти, «Монако» забьет «Боруссии». Лучшие ставки на Лигу чемпионов

«Наполи» – «Ливерпуль» (3 октября, 22:00)

Ставка: мерсисайдцы увезут три очка за 2,17

Очень показательная история: безумный босс «Наполи» Аурелио де Лаурентис всячески зашеймил Маурицио Сарри (фактически назвал его лузером), но зачем-то подписал вместо него абсолютно сбитого коуча. Сегодняшний Анчелотти – это вялый, сытый и скучный алленаторе без новых идей и стимулов. Его назначение – трагедия для клуба, который в последние годы реально приблизился к «Юве». Теперь процесс направлен в обратную сторону: неаполитанцы регрессируют, причем стремительнее, чем ожидалось.

Мо Салах забивает в матче «Ливерпуль» – «Брайтон»Getty Images

В Серии А их выпороли «Сампа» и «Синьора». В ЛЧ «адзурри» забили ноль «Црвене Звезде». Пора зафиксировать: «Наполи» снова прекрасная жертва для топа. Например, такого, как «Ливерпуль» – хищного, безжалостного и неугомонного.

Конечно, Клопп вынесет итальянцев. Можно брать и фору «минус один» за 3,1, и даже гол Салаха за 2,1, но разумнее ухватиться за обычный вин гостей за 2,17. Ставка простая, зато надежная, как сгенерированный пароль.

Один щелчок – и ты почти поставил

ЦСКА – «Реал» (2 октября, 22:00)

Ставка: обе забьют за 1,68

Коэффициент аномально низкий, но все логично. Во-первых, «Мадрид» выйдет с экспериментальной обороной без Марсело и Рамоса (минус 50% от чемпионской защиты). Во-вторых, при Гончаренко ЦСКА наконец осмелел и оборзел – если Слуцкий соглашался на более-менее достойное поражение от гранда, то новый тренер всегда рискует и пытается забить. Эта философия гораздо правильнее – лишь атакуя, футболисты видят, что пройти и пробить можно кого угодно. Тем более, «Реал», у которого, несмотря на трансфер Куртуа, туговато с сухарями.

В-третьих, Чалов и Влашич вышли на пик формы и настроены рвать кого угодно – хоть «Оренбург», хоть «Реал». Это чувствуется и по перформансам в РПЛ, и по предматчевому интервью хорватского полузащитника, который в свои 20 вообще не боится лучшего клуба мира. Так что в этой игре «Мадрид» вполне пробиваем. Не стоит заранее хоронить ЦСКА – разумнее кликнуть по кнопке «Обе забьют» вот по этой ссылочке.

«Боруссия» Д – «Монако» (3 октября, 22:00)

Ставка: обе забьют за 1,83

Коэффициенты шкалит, словно компас, к которому поднесли магнит. Понятно, что «Дортмунд» первый в Бундеслиге, а монегаски собрались в Лигу-2, но как раз в такие моменты внутренние разборки отходят на второй план. Если Жардим толковый тренер (а он вроде бы не бездарность), то обязательно скажет в раздевалке: парни, в чемпионате все плохо, давайте максимально выложимся и удивим всех в ЛЧ.

Александр Головин, «Монако»Imago

У «Монако» нормальный состав и очень приличная атака. У «Боруссии» – лютое нападение, но невнимательная защита. В этом и заключается шанс андердогов из княжества – надо лишь бить по воротам чуть чаще, чем с «Сент-Этьеном».

Кликай здесь, если знаешь, что Саша Головин разродится ассистом или даже голом

А еще:

«Ман Сити» распотрошит «Хоффенхайм» в гостях – спасибо «Лиону», который сделал разгром немцев неминуемым. Теперь можно выбрать фору «минус полтора» за 1,97, забыть про этот матч и вспомнить лишь в тот момент, когда придет уведомление о триумфе. 2 октября, 19:55.

«Рома» и «Виктория» прострелят тотал больше 2,5 за 1,56. Коэффициент невыдающийся, но и шансов проиграть нет: «волки» не выбили ТБ всего в двух матчах из восьми (ЛЧ плюс Серия А), а чехи, как показала жизнь, неплохо создают моменты. Короче, титановый вариант для трусливых беттеров. 2 октября, 22:00.

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