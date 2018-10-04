Месси уделает Криштиану в битве за «Золотую бутсу» Лиги чемпионов, «Юве» продлит победную серию

Накануне сезона капитан Лео выдал пламенную речь перед переполненным «Камп Ноу», в которой заявил о приоритете победы в Лиге чемпионов. Весенний влет от «Ромы» больно рубанул по самолюбию каталонцев и их лидера, и в новом сезоне «Барса» особенно горяча в турнире, который не брала с сезона-2014/15.

Лионель МессиGetty Images

Мотивации Месси придает солидный отрыв от него Роналду по мячам в Лиге чемпионов – на счету Криштиану 120 банок, тогда как Лео перед стартом сезона отставал на 15 мячей. В первых двух матчах аргентинец полыхнул пятью голами, резко сократил отставание и улучшил шансы на звание лучшего бомбардира сезона. У Роналду сейчас не лучшая полоса – удаление и дисквалификация, а еще обвинения в изнасиловании американки. В этой истории все очень серьезно, поэтому у Месси шикарные шансы забить больше всех в сезоне.

Лео сбрил бороду, но его сила в другом.

Коэффициент: 1,73

Весной главный лифтер английского футбола Нил Уорнок в восьмой раз в карьере поднялся вместе с новой командой в АПЛ. Еще в прошлом сезоне стало понятно, что «Кардифф» далек от стандартов элитного британского футбола – валлийцы заняли 22 место по передачам в Чемпионшипе, а с такими показателями трудно рассчитывать на продление прописки.

Старт сезона убедил в полном несоответствии «лазурных птиц» новым требованиям – команда использует преимущественно длинные передачи и забросы в штрафную. Так примитивно не играли даже на заре становления лиги. Пока что все идет по сценарию сезона-2013/14, когда валлийцы впервые заглянули в элиту и сразу же вылетели. Вряд ли что-то изменит зимнее трансферное окно. В межсезонье «Кардифф» потратил меньше всех на трансферы в АПЛ (30 млн евро), а для скромного клуба это целое состояние.

Дэвид Вагнер и Аарон Муй, «Хаддерсфилд»Getty Images

У «Хаддерсфилда» все не намного лучше. Ни денег, ни нормального состава – все держится лишь на магии бывшего помощника Клоппа Дэвида Вагнера. «Терьеры» должны были опускаться еще в прошлом сезоне, но тогда команду спас хороший старт и благотворительность «Сити» в конце сезона.

Четыре очка и семь мячей на двоих в семи турах – с такими показателями эти команды обречены на встречу в мае с архангелами Чемпионшипа.

Посочувствуй аутсайдерам и заодно разбогатей.

Коэффициент: 1,53

Чемпион Италии выиграл все матчи в этом сезоне – семь в Серии А и два в Лиге чемпионов. Туринцы побили клубный рекорд сезона-1930/31, когда настреляли восемь побед со старта, и не собираются останавливаться.

Календарь благоволит продлению серии – в ближайших турах «Юве» сыграет со слабенькими «Удинезе» (в гостях) и «Дженоа» (дома). Если очень верите в Криша и его друзей, то можно замахнуться на ТБ 10,5 за коэффициент 2,43. Для этого чемпионам нужно дополнительно грохнуть на выезде «Эмполи».

Криштиану РоналдуGetty Images

Команда Аллегри играет с большим запасом в Италии. Наконец-то тренер объединил в старте Роналду и Дибалу, раззабивался Манджукич и круто выходит на замену Бернардески. С находящимся в такой классной форме «Юве» никто не справится.

Серию А пора переименовать в Серию Ю.

Коэффициент: 2,15

Роналду продлит голевую серию, первое увольнение в АПЛ, Дибала не забьет больше 15 мячей в Серии А

Криштиану Роналду уступит Игуаину «Золотую бутсу», «Сити» защитит титул, Джокович выиграет Итоговый

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