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Ставки за 300. «Локо» не пробьет Акинфеева, «Сити» и «Ливерпуль» заковыряют хотя бы по одному голу

Ставки за 300. «Локо» не пробьет Акинфеева, «Сити» и «Ливерпуль» заковыряют хотя бы по одному голу
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 1 час назад

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Очередные выходные преподнесут как минимум две топовые битвы: участники ЛЧ от России ЦСКА и «Локомотив» сойдутся на «ВЭБ-Арене», а «Сити» в суперматче сразится с «Ливерпулем». Eurosport.ru подготовил две простейшие, но убедительные ставки для тех, кто собирается разбогатеть.

Видео - Ставки за 300. «Локо» не пробьет Акинфеева, «Сити» и «Ливерпуль» заковыряют хотя бы по одному голу

01:09
  • «Локомотив» проиграл 3 из 5 последних матчей во всех турнирах. В РПЛ клуб забил всего 10 мячей за девять туров.
  • «Ливерпуль» и «Сити» за последние 20 очных матчей не забили в обе стороны лишь в шести случаях.

ЦСКА – «Локомотив»

«Сити» – «Ливерпуль»

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