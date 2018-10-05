Очередные выходные преподнесут как минимум две топовые битвы: участники ЛЧ от России ЦСКА и «Локомотив» сойдутся на «ВЭБ-Арене», а «Сити» в суперматче сразится с «Ливерпулем». Eurosport.ru подготовил две простейшие, но убедительные ставки для тех, кто собирается разбогатеть.

Видео - Ставки за 300. «Локо» не пробьет Акинфеева, «Сити» и «Ливерпуль» заковыряют хотя бы по одному голу 01:09

«Локомотив» проиграл 3 из 5 последних матчей во всех турнирах. В РПЛ клуб забил всего 10 мячей за девять туров.

«Ливерпуль» и «Сити» за последние 20 очных матчей не забили в обе стороны лишь в шести случаях.

ЦСКА – «Локомотив»

«Сити» – «Ливерпуль»

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