Конор вырубит Хабиба. Или нет. Главные ставки на бой года

Макгрегор не выходил в октагон почти два года и вообще не дрался с 26 августа 2017-го. Его сегодняшние скиллы – загадка, настрой – тоже. Есть вероятность, что для него весь бой – бизнес-проект с рекламой виски и грандиозной иньекцией в банковский счет. Именно поэтому букмекеры совсем не верят в Конора и дают на него запредельные коэффициенты.

2,6 на победу любым способом в любое время – крайне заманчивое предложение. Еще можно рассмотреть варианты с досрочным вином ирландца в первом (6,4) или втором раунде (9). Кидаешь мелкую сумму туда и туда, ждешь бомбардировки от Макгрегора, снимаешь профит – идеально. Кстати, есть важный факт: в конторах считают, что у Конора больше шансов избить соперника в дебютном раунде, чем у Хабиба (на него дают 7,3). Разумно – мистер Мак уже 100 раз повторил, что «пробьет башку вонючей дагестанской крысе».

Конор МакгрегорGetty Images

Самый трусливый и универсальный выбор на весь бой – «третьего раунда не будет». Плевать, кто кого отлупит, – главное, чтобы это произошло в первые 10 минут. 1,9 на такой исход – суперщедрый подарок от буков.

Теперь несколько идей для тех, кто совсем не верит в Макгрегора. Этих людей тоже можно понять: они считают, что Хабиб тотально неудобен ирландцу, который ни разу не борец. Сценарий вроде бы очевидный: партер, кулаки, удушающие, уничтожение Конора.

Но! Грузить на обычную победу Хабиба нельзя ни в коем случае. Во-первых, чрезвычайно крошечный коф. Во-вторых, есть гораздо более выгодные предложения.

На что ставить фанам Нурмагомедова?

* Бой протянется все пять раундов. Логика простая: Хабиб не ушатал даже растренированного ноунейма Яквинту, с чего вдруг он отправит на отдых разнообразного, выносливого и безумного Конора? Коэффициент 3,46 за 25 минут унылой борьбы в октагоне – неплохой расклад.

* Победа любого бойца по очкам за 3,74. Примерно то же, что и ставка на все пять раундов, но ничья исключается – отсюда и улучшенный коф.

* Триумф Орла в 4 или 5 раунде или даже решением судей. 3,1 – очень приятная котировка, если, опять же, отталкиваться от Яквинты.

* Хабиб победит и нацепит папаху за 1,7. Солидная надбавка для классической победы. Логично, что если дагестанец уничтожит ирландца, то сразу же пропиарит свой мерч. Еще одна ж/б ставка – реклама вискаря от Конора за 1,39. Неважно, с поясом он уедет или без, нужно лишь упоминание алконапитка – оно гарантировано.

* Победитель сразу вызовет Тони Фергюсона за 2,5. А в кого еще швырять перчаткой? Не реванша же просить. Тем более, Тони давно троллит обоих чемпионов – и бывшего, и нынешнего. Короче, верный выбор.

Конор или Хабиб? Угадай бойца по мочке

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