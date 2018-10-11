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Россия или Швеция? Угадай, кто фаворит матча по мнению букмекера

Россия или Швеция? Угадай, кто фаворит матча по мнению букмекера
Евгений Коростелев

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Время подключить интуицию.

Очередной тур Лиги наций принесет десятки интереснейших матчей, на которых легко можно заработать. Только сначала нужно определиться с фаворитами и аутсайдерами. Чтобы не потратить кэш впустую, для начала потренируйся хотя бы в нашем тесте.

  • Сборная России свой матч проведет в Калининграде против Швеции.
  • Игра состоится 11 октября в 22:45 (мск).
  • Ставь там, где действительно реально выиграть деньги.

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