Россия или Швеция? Угадай, кто фаворит матча по мнению букмекера

Очередной тур Лиги наций принесет десятки интереснейших матчей, на которых легко можно заработать. Только сначала нужно определиться с фаворитами и аутсайдерами. Чтобы не потратить кэш впустую, для начала потренируйся хотя бы в нашем тесте.

Сборная России свой матч проведет в Калининграде против Швеции.

Игра состоится 11 октября в 22:45 (мск).

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