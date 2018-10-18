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«Челси» или «МЮ»? Кто фаворит матча по мнению букмекеров

«Челси» или «МЮ»? Кто фаворит матча по мнению букмекеров
Евгений Коростелев

39 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

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Европейский суперфутбол просыпается после матчей сборных и готов осчастливить болельщиков красотой. Только вот где-то ожидаются упорные матчи, а на других стадионах случится унижение. Тебе нужно угадать мысли букмекеров и выбрать, какой клуб фаворит, а какой – малыш для битья.

  • Первые матчи стартуют в пятницу, 19 октября.
  • В воскресенье все завершится, потому что во вторник и среду все ждут Лигу чемпионов.
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