«Реал» не размажет «Леванте», «Челси» не порвет «МЮ». Главные ставки на выходные

Испания. «Реал» – «Леванте» (20 октября, 14:00)

Ставка: меньше трех голов у «Реала» за 1,98

Букмекеры абсолютно безответственно подошли к этому матчу. Они вообще в курсе, что «Мадрид» не забивал четыре игры подряд? Они понимают, что после международных пауз топ-клубы двигаются так, словно старательно имитируют слоу-мо? И еще один вопрос: знают ли те, кто составлял коэффициенты, что у «Реала» только недавно очнулись Бэйл, Бензема, Иско и Марсело, которые явно не успели набрать форму?

Гарет Бэйл («Реал Мадрид»)Getty Images

Короче: почему-то в конторах ждут уничтожения «Леванте», но напрасно – у «бланкос» сейчас туго с голами. Рациональный вариант – загрузить на меньше 3,5 мадридских мячей, чтобы гарантированно получить выигрыш. Дерзкий сценарий – тотал меньше трех у «Реала», но тогда есть риск возврата. В принципе, едва ли королевская атака после такого долгого молчания разразится триплетом, поэтому выгоднее ставить туда, где побольше коф.

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Англия. «Челси» – «Манчестер Юнайтед» (14:30)

Ставка: победа «Юнайтед» с форой «плюс один» за 1,68

Прелесть позднего Моуринью – в его непредсказуемости: человек может обеспечить свое твиттер-увольнение первым таймом против «Ньюкасла», а потом за 45 минут вернуть все респекты и статус Особенного. Благодаря этой хаотичности коэффициенты на успехи «МЮ» в этом сезоне жесточайше завышены.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» Getty Images

Например, букмекеры совсем не верят в Моура в матче против «Челси» – они считают, что Сарри измельчит Жозе и приблизит его к отставке. Напрасно: как показывает история встреч за последние семь лет, подавляющее большинство игр между «дьяволами» и «синими» завершалось чей-то победой в один мяч. Конечно, были и аномалии (4:0 от Конте), но в целом тренд все равно сильный, а главное, независимый от состояния команд. Неважно, кто в кризисе, а кто в прайме, – рубилово обеспечено практически всегда.

Поэтому надо хватать «МЮ» с форой «плюс один». Достойно уступят – возврат. Ничья или что-то покруче – плюс почти 70% от номинала. Красота.

Кликай, если еще веришь в величие Моура

Италия. «Интер» – «Милан» (21 октября, 21:30)

Ставка: «нерадзурри» с форой ноль за 1,71

Самый хрестоматийный выбор недели. В одной команде есть тренер, который обрезал черную полосу, реально поставил игру и организовал грандиозную победную серию. В другом клубе трудится смешной пузоид, который вообще ничего не контролирует и смотрится круче оппонента разве что на приеме у трихолога.

«Интер» в сезоне-2018/19Getty Images

Вывод элементарен: фора ноль на «Интер». Примитивно, зато эффективно и безопасно.

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Россия. «Динамо» – «Зенит» (21 октября, 14:00)

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,6

Ключевой фактор – матчи «Зенита» на выезде, которые команда Семака проводит на редкость погано. Без Кокорина будет вдвойне напряжно: до трансфера в «Бутырку» восстановившийся Саша поменял ход сразу двух встреч подряд.

ДзюбаGetty Images

Теперь, после истории с твердым стулом, фантазия питерцев в атаке снова ограничится унылейшими забросами на Дзюбу и Заболотного. Но у «Динамо» все еще хуже – москвичи просто не забивают, потому что не могут. Так что здесь все по классике РПЛ: нижний тотал, тоска, тлен.

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А еще:

Тест на гордость в матче «Вольфсбурга» и «Баварии». Хозяева неплохо стартанули в сентябре, а потом скисли. Гости – вообще дичь: таким слабым Мюнхен не был со времен Юргена Клинсманна. Но, во-первых, «Голливуд» все равно сильнее, а во-вторых, те, кто вернулся из сборной Германии, явно мечтают растворить лузерскую репутацию смачной победой. Ставить надо на «Бавария» забьет больше двух голов» за 1,64. Классный выбор, если учитывать, насколько нелепая оборона у «Вольфсбурга». 20 октября, 16:30.

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