Eurosport
«МЮ» или «Ювентус»? Кто фаворит матча ЛЧ по мнению букмекеров
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Лига чемпионов возвращается в наши дома. «Локомотив», ЦСКА и еще три десятка суперклубов сойдутся, чтобы набрать очки, заработать деньги и приблизить себя к плей-офф турнира. Следи за матчами и пополняй свой кошелек.
- Матчи третьего тура Лиги чемпионов состоятся 23 и 24 октября.
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