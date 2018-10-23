«МЮ» или «Ювентус»? Кто фаворит матча ЛЧ по мнению букмекеров

Лига чемпионов возвращается в наши дома. «Локомотив», ЦСКА и еще три десятка суперклубов сойдутся, чтобы набрать очки, заработать деньги и приблизить себя к плей-офф турнира. Следи за матчами и пополняй свой кошелек.

Матчи третьего тура Лиги чемпионов состоятся 23 и 24 октября.

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