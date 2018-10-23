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«МЮ» или «Ювентус»? Кто фаворит матча ЛЧ по мнению букмекеров

«МЮ» или «Ювентус»? Кто фаворит матча ЛЧ по мнению букмекеров
Евгений Коростелев

44 мин. назад

Определи, мог бы ты стать лучшим прогнозистом во вселенной.

Лига чемпионов возвращается в наши дома. «Локомотив», ЦСКА и еще три десятка суперклубов сойдутся, чтобы набрать очки, заработать деньги и приблизить себя к плей-офф турнира. Следи за матчами и пополняй свой кошелек.

  • Матчи третьего тура Лиги чемпионов состоятся 23 и 24 октября.

Сила расстановки. Гениальная тактика Моуринью обеспечила Роналду самый продуктивный отрезок карьеры

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