«Юве» растерзает Моуринью, «Интер» зацепится за «Барсу». Главные ставки на Лигу чемпионов

«Барселона» – «Интер» (24 октября, 22:00)

Ставка: победа гостей с форой «плюс полтора» за 1,61

Пока все смеются над кризисом «Реала», проблемы «Барсы» остаются в тени. На самом деле, там тоже все печально – сейчас каталонский клуб ненамного опаснее, чем бесхозные предметы, которые периодически находят в вестибюлях московского метро. Две победы в шести матчах, ноль «сухарей» за последний месяц, обиднейшая травма Месси – кажется, против «Интера» произойдет такой же конфуз, как 8 лет назад, когда итальянцы вышвырнули Гвардиолу из Лиги чемпионов.

Лионель Месси получает травмуGetty Images

Спаллетти реально превратил «нерадзурри» в один из сильнейших клубов Европы осени-2018. После тусклого старта и кошмарного унижения от «Пармы» алленаторе вытащил игру с «Тоттенхэмом» и запустил феерический победный страйк, в который вошли победы над «Фиорентиной», ПСВ и «Миланом». Так что на «Камп Ноу» итальянцы жестко вцепятся в хозяев, чтобы сохранить уверенный отрыв от «шпор» и голландцев. Учитывая все беды «Барсы», надо хватать жирненькую фору и расслабляться, осознавая, что без Лео каталонцы ни за что не разгромят гостей.

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«Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» (23 октября, 22:00)

Ставка: гости с «форой ноль» за 1,75

Во-первых, спасибо «Челси» – лондонцы так бездарно пускали «дьяволов» в свою штрафную, что коэффициенты на успех Моура в ЛЧ тут же упали (а на его соперников – подпрыгнули). Во-вторых, важно понимать: прагматичный Жозе заранее отдал Турину первую строчку в этой группе. Особенный борется со швейцарцами и «Валенсией», а «Ювентус» по умолчанию считает клубом, которому можно уступить и не париться.

Криштиану Роналду («Ювентус»)Getty Images

«Синьора» сейчас в настолько устрашающем прайме, что за Моуринью слегка боязно. Еще месяц назад «Юве» просто вынес бы «МЮ» за счет разницы в качестве игроков, но теперь все иначе:

1. Роналду нужно заколачивать голы, чтобы поскорее перекрыть кейс об изнасиловании. Плюс 500 к ярости.

2. Криштиану жестко отстал от Месси в рейтинге страйкеров ЛЧ, да еще и несправедливо пропустил игру с «Янг Бойз» – еще плюс 1000 к заряженности.

3. У португальца еще есть шанс выдать нечто волшебное и отобрать у Модрича «Золотой мяч». Игра против «МЮ» – один из осенних хайлайтов, которые определят судьбу приза. Ух, ну и бешеным же будет Криштиану.

4. В выходные Аллегри впервые потерял очки в Серии А – надо скорее запускать новую серию. Этот стимул распространяется уже на всю команду, а не только на ее самого ценного игрока.

В общем, «Юнайтед» может заранее принимать соболезнования, а букмекеры – подсчитывать убытки. Кстати, закидывать на Турин с форой ноль надо вот тут.

«Рома» – ЦСКА (23 октября, 22:00)

Ставка: обе забьют за 1,9

В этот мидвик нет ничего очевиднее. Москвичи били рекорды по пропускаемости даже с Акинфеевым, а после его удаления уехать из Рима с нулем вообще нереально. Отсюда вытекает и гол ЦСКА, ведь Гончаренко прекрасно понимает, что засушить хозяев не выйдет и нужно атаковать самим. При этом пробить сегодняшнюю «Рому» легче, чем слопать тарелку фрикаделек из «Икеи» – в прошедшие выходные даже СПАЛ унизил «волков» на «Олимпико».

Выхода нет – пришло время ставить на ОЗ и ждать голешников от обеих клубов. Ссылочка – вот по этому адресу.

А еще:

«Реал» насоздавал миллион моментов (4,22 xG) против «Леванте», но мадридцам катастрофически не повезло с реализацией. «Виктория» позволит организовать еще больше «биг шансов», но ей вряд ли подфартит – скорее, «бланкос» сорвут на чехах всю злобу, накопившуюся за последние 2-3 недели. Тотал больше четырех голов, коф 1,93, можно смело брать и наслаждаться результативностью. 23 октября, 22:00.

«Тоттенхэм» окончательно выздоровел и набрал форму в АПЛ – там Почеттино стабильно держится в пятерке. Но побеждать в ЛЧ еще важнее: если потерять очки с ПСВ, можно сразу забывать о плей-офф и анализировать потенциальных соперников по Лиге Европы. Едва ли «шпорам» нравится такой сценарий, поэтому голландцев они по-любому уделают. Коэффициент 2. 24 октября, 22:00.

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