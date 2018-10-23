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«Юве» растерзает Моуринью, «Интер» зацепится за «Барсу». Главные ставки на Лигу чемпионов

«Юве» растерзает Моуринью, «Интер» зацепится за «Барсу». Главные ставки на Лигу чемпионов
Павел Городницкий

47 мин. назад

После этих прогнозов ты станешь богаче, чем Пончик из «Незнайки на Луне».

«Барселона» – «Интер» (24 октября, 22:00)

Ставка: победа гостей с форой «плюс полтора» за 1,61

Пока все смеются над кризисом «Реала», проблемы «Барсы» остаются в тени. На самом деле, там тоже все печально – сейчас каталонский клуб ненамного опаснее, чем бесхозные предметы, которые периодически находят в вестибюлях московского метро. Две победы в шести матчах, ноль «сухарей» за последний месяц, обиднейшая травма Месси – кажется, против «Интера» произойдет такой же конфуз, как 8 лет назад, когда итальянцы вышвырнули Гвардиолу из Лиги чемпионов.

Лионель Месси получает травму

Лионель Месси получает травмуGetty Images

Спаллетти реально превратил «нерадзурри» в один из сильнейших клубов Европы осени-2018. После тусклого старта и кошмарного унижения от «Пармы» алленаторе вытащил игру с «Тоттенхэмом» и запустил феерический победный страйк, в который вошли победы над «Фиорентиной», ПСВ и «Миланом». Так что на «Камп Ноу» итальянцы жестко вцепятся в хозяев, чтобы сохранить уверенный отрыв от «шпор» и голландцев. Учитывая все беды «Барсы», надо хватать жирненькую фору и расслабляться, осознавая, что без Лео каталонцы ни за что не разгромят гостей.

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«Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» (23 октября, 22:00)

Ставка: гости с «форой ноль» за 1,75

Во-первых, спасибо «Челси» – лондонцы так бездарно пускали «дьяволов» в свою штрафную, что коэффициенты на успех Моура в ЛЧ тут же упали (а на его соперников – подпрыгнули). Во-вторых, важно понимать: прагматичный Жозе заранее отдал Турину первую строчку в этой группе. Особенный борется со швейцарцами и «Валенсией», а «Ювентус» по умолчанию считает клубом, которому можно уступить и не париться.

Криштиану Роналду («Ювентус»)

Криштиану Роналду («Ювентус»)Getty Images

«Синьора» сейчас в настолько устрашающем прайме, что за Моуринью слегка боязно. Еще месяц назад «Юве» просто вынес бы «МЮ» за счет разницы в качестве игроков, но теперь все иначе:

1. Роналду нужно заколачивать голы, чтобы поскорее перекрыть кейс об изнасиловании. Плюс 500 к ярости.

2. Криштиану жестко отстал от Месси в рейтинге страйкеров ЛЧ, да еще и несправедливо пропустил игру с «Янг Бойз» – еще плюс 1000 к заряженности.

3. У португальца еще есть шанс выдать нечто волшебное и отобрать у Модрича «Золотой мяч». Игра против «МЮ» – один из осенних хайлайтов, которые определят судьбу приза. Ух, ну и бешеным же будет Криштиану.

4. В выходные Аллегри впервые потерял очки в Серии А – надо скорее запускать новую серию. Этот стимул распространяется уже на всю команду, а не только на ее самого ценного игрока.

В общем, «Юнайтед» может заранее принимать соболезнования, а букмекеры – подсчитывать убытки. Кстати, закидывать на Турин с форой ноль надо вот тут.

«Рома» – ЦСКА (23 октября, 22:00)

Ставка: обе забьют за 1,9

В этот мидвик нет ничего очевиднее. Москвичи били рекорды по пропускаемости даже с Акинфеевым, а после его удаления уехать из Рима с нулем вообще нереально. Отсюда вытекает и гол ЦСКА, ведь Гончаренко прекрасно понимает, что засушить хозяев не выйдет и нужно атаковать самим. При этом пробить сегодняшнюю «Рому» легче, чем слопать тарелку фрикаделек из «Икеи» – в прошедшие выходные даже СПАЛ унизил «волков» на «Олимпико».

Выхода нет – пришло время ставить на ОЗ и ждать голешников от обеих клубов. Ссылочка – вот по этому адресу.

А еще:

  • «Реал» насоздавал миллион моментов (4,22 xG) против «Леванте», но мадридцам катастрофически не повезло с реализацией. «Виктория» позволит организовать еще больше «биг шансов», но ей вряд ли подфартит – скорее, «бланкос» сорвут на чехах всю злобу, накопившуюся за последние 2-3 недели. Тотал больше четырех голов, коф 1,93, можно смело брать и наслаждаться результативностью. 23 октября, 22:00.
  • «Тоттенхэм» окончательно выздоровел и набрал форму в АПЛ – там Почеттино стабильно держится в пятерке. Но побеждать в ЛЧ еще важнее: если потерять очки с ПСВ, можно сразу забывать о плей-офф и анализировать потенциальных соперников по Лиге Европы. Едва ли «шпорам» нравится такой сценарий, поэтому голландцев они по-любому уделают. Коэффициент 2. 24 октября, 22:00.
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