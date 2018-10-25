Eurosport
«Барса» или «Реал»? Угадай, кто фаворит матча по мнению букмекеров
Беттеры уже ждут твоих ответов.
Еврокубки в выходные уступят место национальным чемпионатам, где всех ждет Класико, суперматч в Неаполе и очередная проверка «МЮ». Конечно, на всем этом ты можешь заработать. Не упусти шанс и набей кошелек купюрами.
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