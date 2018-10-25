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«Барса» или «Реал»? Угадай, кто фаворит матча по мнению букмекеров

«Барса» или «Реал»? Угадай, кто фаворит матча по мнению букмекеров
Евгений Коростелев

24 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Беттеры уже ждут твоих ответов.

Еврокубки в выходные уступят место национальным чемпионатам, где всех ждет Класико, суперматч в Неаполе и очередная проверка «МЮ». Конечно, на всем этом ты можешь заработать. Не упусти шанс и набей кошелек купюрами.

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