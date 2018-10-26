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«Реал» шокирует «Барсу» на «Камп Ноу». Главные ставки на Класико

«Реал» шокирует «Барсу» на «Камп Ноу». Главные ставки на Класико
Павел Городницкий

30 мин. назад

Прогнозы, от которых фыркнут фанаты «блауграны».

Испания. «Барселона» – «Реал» (28 октября, 18:15)

Ставка: «Реал» не проиграет за 1,93

«Мадрид» в ярости. За последние три месяца он растранжирил миллион моментов, перебил гору антирекордов и фактически лишился статуса сильнейшего клуба мира – сейчас «Реал» воспринимается не как действующий триумфатор ЛЧ, а как несчастная группировочка, угодившая в лютый кризис. Виноваты все, от Переса до Рамоса, но хейтить принято Лопетеги – уже понятно, что тренер, не давший результат на старте мадридской карьеры, в ближайшие недели улетит в отставку.

Но не все так примитивно. От предыдущих коучей-лузеров (типа Бенитеса) Хулена отличает важная деталь: он совсем не ругался с игроками. Да, «бланкос» постоянно теряют очки, но футболисты продолжают вписываться за баска и выгораживать его перед журналистами и руководством. Чувствуется, что с точки зрения менеджмента Лопетеги ведет себя верно: не рассказывает парням, какой он крутой мужчина, а спокойно настраивает тактику в надежде, что реализация внезапно подскочит до приемлемых значений.

Хулен Лупетеги, «Реал Мадрид»

Хулен Лупетеги, «Реал Мадрид»Eurosport

Поэтому перекошенные в пользу «Барсы» коэффициенты – абсурд. Конечно, каталонцы фавориты, но разрыв не такой суровый, чтобы давать почти четверку на «Реал».

Наоборот, нужно держать в уме три фактора: во-первых, «Мадрид» постепенно справляется с регрессом (полетели голы), во-вторых, у «бланкос» было на день больше отдыха после ЛЧ, в-третьих, клуб Переса уже 2,5 года не рвал каталонцев в рамках Примеры. Так что номинальная позиция андердога ни о чем не говорит – «Реал» приедет побеждать и возвращаться в чемпионскую гонку.

Разнести хозяев без Месси будет проще, чем обычно, но кидать кэш на чистую победу неразумно – грамотнее просто удвоиться за счет классического непоражения.

Ставка: «Реал» вонзит больше гола за 1,61

Владельцы Кубка чемпионов уже убедились: нет ничего страшнее, чем уходить в раздевалку с нулем забитых. Можно пропускать, удаляться, ломаться, симулировать, но не доводить фанов до слез сухими сериями.

И это еще одна причина, почему «Реал» будет атаковать стремительно и дерзко. Терять уже нечего, зато можно выдать феерию, раскромсать «Барсу» при ее толпе и стереть из памяти все осенние катастрофы.

Ставка: гол Суареса за 2,05

Немного пессимизма для поклонников «бланкос». Саблезубый уругваец и раньше мегачасто кусал «Мадрид» (8 матчей, 6 банок), а сейчас, без живого Месси, вообще превратится в главную атакующую надежду «Барселоны».

Луис Суарес и Серхио Рамос в матче «Реал» – «Барселона»

Луис Суарес и Серхио Рамос в матче «Реал» – «Барселона»Getty Images

Его гол – решенный вопрос. Легко представить, как Луис устал от болтовни в духе «Суарес уже старый, надо его кем-то заменить». Очередная казнь «Реала» – лучший способ заткнуть хейтеров и показать, что «блауграна» может стабильно забивать и без Лео.

А еще:

  • В Испании до сих пор нет видеоповторов, поэтому обе команды, которые лишились лидеров (минус Криш и Месси), будут забегать в штрафную и проходить кастинг на самое реалистичное падение. Рано или поздно судья поверит, ткнет на точку и увеличит исходную ставку в 3,24 раза.

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