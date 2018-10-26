«Реал» шокирует «Барсу» на «Камп Ноу». Главные ставки на Класико

Испания. «Барселона» – «Реал» (28 октября, 18:15)

Ставка: «Реал» не проиграет за 1,93

«Мадрид» в ярости. За последние три месяца он растранжирил миллион моментов, перебил гору антирекордов и фактически лишился статуса сильнейшего клуба мира – сейчас «Реал» воспринимается не как действующий триумфатор ЛЧ, а как несчастная группировочка, угодившая в лютый кризис. Виноваты все, от Переса до Рамоса, но хейтить принято Лопетеги – уже понятно, что тренер, не давший результат на старте мадридской карьеры, в ближайшие недели улетит в отставку.

Но не все так примитивно. От предыдущих коучей-лузеров (типа Бенитеса) Хулена отличает важная деталь: он совсем не ругался с игроками. Да, «бланкос» постоянно теряют очки, но футболисты продолжают вписываться за баска и выгораживать его перед журналистами и руководством. Чувствуется, что с точки зрения менеджмента Лопетеги ведет себя верно: не рассказывает парням, какой он крутой мужчина, а спокойно настраивает тактику в надежде, что реализация внезапно подскочит до приемлемых значений.

Хулен Лупетеги, «Реал Мадрид»Eurosport

Поэтому перекошенные в пользу «Барсы» коэффициенты – абсурд. Конечно, каталонцы фавориты, но разрыв не такой суровый, чтобы давать почти четверку на «Реал».

Наоборот, нужно держать в уме три фактора: во-первых, «Мадрид» постепенно справляется с регрессом (полетели голы), во-вторых, у «бланкос» было на день больше отдыха после ЛЧ, в-третьих, клуб Переса уже 2,5 года не рвал каталонцев в рамках Примеры. Так что номинальная позиция андердога ни о чем не говорит – «Реал» приедет побеждать и возвращаться в чемпионскую гонку.

Разнести хозяев без Месси будет проще, чем обычно, но кидать кэш на чистую победу неразумно – грамотнее просто удвоиться за счет классического непоражения.

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Ставка: «Реал» вонзит больше гола за 1,61

Владельцы Кубка чемпионов уже убедились: нет ничего страшнее, чем уходить в раздевалку с нулем забитых. Можно пропускать, удаляться, ломаться, симулировать, но не доводить фанов до слез сухими сериями.

И это еще одна причина, почему «Реал» будет атаковать стремительно и дерзко. Терять уже нечего, зато можно выдать феерию, раскромсать «Барсу» при ее толпе и стереть из памяти все осенние катастрофы.

Расклад замечательный. Один гол – уже возврат, два и больше – плюс 60% к номиналу. Надо брать и не капризничать – вот ссылка, жмите скорее, пока не рухнул коф.

Ставка: гол Суареса за 2,05

Немного пессимизма для поклонников «бланкос». Саблезубый уругваец и раньше мегачасто кусал «Мадрид» (8 матчей, 6 банок), а сейчас, без живого Месси, вообще превратится в главную атакующую надежду «Барселоны».

Луис Суарес и Серхио Рамос в матче «Реал» – «Барселона»Getty Images

Его гол – решенный вопрос. Легко представить, как Луис устал от болтовни в духе «Суарес уже старый, надо его кем-то заменить». Очередная казнь «Реала» – лучший способ заткнуть хейтеров и показать, что «блауграна» может стабильно забивать и без Лео.

А еще:

В Испании до сих пор нет видеоповторов, поэтому обе команды, которые лишились лидеров (минус Криш и Месси), будут забегать в штрафную и проходить кастинг на самое реалистичное падение. Рано или поздно судья поверит, ткнет на точку и увеличит исходную ставку в 3,24 раза.

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