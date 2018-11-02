«Арсенал» и «Ливерпуль» раздадут огня. Главные ставки на выходные

Ставка: ничья за 3,34

Самый грустный матч в истории Бетмана. Понятно, что «Лестеру» сейчас не до футбола – там случилось огромное горе. Не менее очевидно, что «Кардифф» не в том положении, когда очками разбрасываются из джентльменских побуждений.

Поэтому команды сыграют очень тоскливую, протокольную встречу, во время которой никто не будет улыбаться и радоваться. Сценариев два: либо траурная ничья (скорее всего), либо «лисы» все же дожмут хозяев – им важно почтить память Вишая. Второй кейс покрывается ставкой на фору ноль за 1,53 – тогда при мирном исходе кэш вернется на счет.

Некрасиво наживаться на чужом несчастье, но беттинг – это про рациональность, а не про чувства. Так что кликай сюда и скорее делай выбор.

«Лестер»PA Sport

Ставка: обе забьют, а гости не проиграют за 1,93

Эта игра будет самой зрелищной и самой прибыльной – к счастью, английские гранды предсказуемее, чем третий сезон русского сериала «Мажор».

Во-первых, в Лондоне продырявят классический большой тотал (1,55) – за последние 10 очных матчей ТБ 2,5 не зашел лишь раз. Во-вторых, надо брать хитрую ставку – «Арсенал» забьет больше одного» за 1,57. Эмери был беспомощным только против «Сити» в первом туре, а всем остальным в АПЛ закладывал минимум по два. Учитывая, что «Ливерпуль» уже не так прекрасен в обороне, как на старте турнира, мерсисайдцев вполне можно распечатывать, причем не один раз.

Но самый-самый роскошный вариант – обе забьют, но гости не сольют. Здесь тоже предельно логичное объяснение: «канониры» ожили, но сегодняшние «красные» все равно сильнее, сыграннее и вариативнее, чем ребятки Унаи. Да и коэффициент стоящий – надо хватать, пока дают.

Короче, определяйся и кликай по этой ссылке – не пропадать же такому фейерверку прогнозов?

Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – «Арсенал»Eurosport

Ставка: Питер победит с форой «минус один» за 2,0

Сергей Семак не для того ротировал состав в Ростове, чтобы терять очки дома с «Ахматом», который за последние четыре матча разразился целым одним голом. В середине сентября чеченский клуб уделал «Спартак» и после этого поплыл – нет ни игры, ни эмоций, ни амбиций, ни-че-го. Поэтому раздраженный «Зенит» обязан реабилитироваться за Кубок уверенной победой. Не такой, как над «Крыльями», а нормальной – с комбинациями, моментами и солидным отрывом.

Все умные люди хватают на такие встречи фору «минус один». Возврат? Ничего страшного. Победа? Сразу удвоение.

Ссылка лежит здесь, и промахнуться по ней тяжело, даже если ты гений Заболотный.

ДзюбаGetty Images

Ставка: Валера увезет очки за 1,92

Удивительный факт: в 2014-м «Ростов» дожал «Краснодар» в финале Кубка России, но с тех пор ни разу не обыгрывал в чемпионате. Понятно, что трофей ценнее десятка рядовых побед, но ситуация удручающая – «быки» явно стали меганеудобным соперником для желто-синих.

Что ж, тем проще Карпину будет мотивировать парней на выезд. У ростовчан гениально отработаны стандарты и в целом поставлен очень плотный стиль, а «Краснодар» после эпического ареста Мамаева играет вспышками: то круто, как с ЦСКА, то совсем сонно (как несколько матчей перед армейцами). В общем, гордый Валерий явно не согласен уступать 34-летнему коучу, который никогда не был профессионалом. 1,92 на непоражение «Ростова» – подарок, который осталось просто забрать вот по этой ссылочке.

Валерий Карпин во время матча «Спартак» – «Ростов»Getty Images

А еще:

– Выезд к «Леганесу» – незакрытый гештальт для Диего Симеоне. Он дважды рубился против этих андеров на их поле – дважды все заканчивалось унылейшими 0:0. Пришло время побеждать, особенно когда «Реал» далеко, а «Барселона» рядом и ее ну никак нельзя отпускать. Чистая победа за 1,83 – главный валуй этого уикенда. 3 ноября, 15:00.

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