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«Но это твоя машина». Выиграй внедорожник вместе с «1xСтавка» и «Локомотивом»

«Но это твоя машина». Выиграй внедорожник вместе с «1xСтавка» и «Локомотивом»
Eurosport

1 час назад

Антон Миранчук в деле.

Букмекерская компания «1xСтавка» вместе с футбольным клубом «Локомотив» запустили акцию «Зашел. Поставил. Уехал».

Теперь кроме денег на ставках можно выиграть кроссовер Kia Sportage.

Правила просты: поставь на матчи с участием железнодорожников (коэффициент на линию должен быть не меньше 1,5), делай бесплатные прогнозы на чемпионов России и копи баллы. За загруз 100 рублей получишь один балл, за ставку от 75 тысяч – все 2000 очков.

За каждый балл даются купоны, и вот они участвуют в розыгрыше автомобиля. Больше купонов – больше шансов на то, что из барабана достанут именно твое имя.

Конкурс продлится до 2 декабря, а уже 9 декабря внедорожник вручат победителю на стадионе «Локомотив». Осталось только кликнуть сюда и забрать ключи.

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