Гол Месси «Интеру» или победа «Ромы» над ЦСКА? Угадай, на какое событие ЛЧ кэф выше

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Лигочемпионский мидуик возвращается. В четвертом туре определится очень многое: кто-то окончательно лишится шансов на плей-офф, а кто-то легко запрыгнет в топ-16. Твоя задача – угадать, какое из событий в предстоящих матчах оценивается выше. Можешь на них даже поставить и заработать на безумные каникулы.

Матчи ЛЧ пройдут во вторник и среду, 6 и 7 ноября.

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