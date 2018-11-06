Eurosport
Гол Месси «Интеру» или победа «Ромы» над ЦСКА? Угадай, на какое событие ЛЧ кэф выше
Buzz
Да, тут обязательно разбираться в футболе.
Лигочемпионский мидуик возвращается. В четвертом туре определится очень многое: кто-то окончательно лишится шансов на плей-офф, а кто-то легко запрыгнет в топ-16. Твоя задача – угадать, какое из событий в предстоящих матчах оценивается выше. Можешь на них даже поставить и заработать на безумные каникулы.
- Матчи ЛЧ пройдут во вторник и среду, 6 и 7 ноября.
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