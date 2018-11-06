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Гол Месси «Интеру» или победа «Ромы» над ЦСКА? Угадай, на какое событие ЛЧ кэф выше

Гол Месси «Интеру» или победа «Ромы» над ЦСКА? Угадай, на какое событие ЛЧ кэф выше
Евгений Коростелев

26 мин. назад

Buzz

Да, тут обязательно разбираться в футболе.

Лигочемпионский мидуик возвращается. В четвертом туре определится очень многое: кто-то окончательно лишится шансов на плей-офф, а кто-то легко запрыгнет в топ-16. Твоя задача – угадать, какое из событий в предстоящих матчах оценивается выше. Можешь на них даже поставить и заработать на безумные каникулы.

  • Матчи ЛЧ пройдут во вторник и среду, 6 и 7 ноября.
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