Роналду забьет «МЮ», «Монако» победит «Брюгге». Главные ставки на Лигу чемпионов

Ставка: вин гостей за 1,95

В «Роме» крайне четко осознали: сезон в Серии А феерически заваливается, поэтому нужно адски вкалывать в Лиге чемпионов. Сейчас расклад простой: победа над ЦСКА позволяет в теории рассчитывать на первое место и удачную жеребьевку. Ничья – очевидная вторая строчка и монстры в первой стадии. Ноль очков в Москве – моментальная отставка Ди Франческо.

Учитывая, насколько уверенно «Рома» распяла москвичей на «Олимпико», нужно сначала выключить патриотизм и веру в гения Гончаренко, а потом загрузить на гостей. «Волки» – самый неприятный соперник: он выше классом, жестко замотивирован и будет сражаться без потерь концентрации. Так что рассчитывать не на что – лучше утешить себя компенсацией за домашнее поражение ЦСКА.

За самой грустной ставкой надо заходить вот сюда.

Эдин Джеко, «Рома»Getty Images

Ставка: гол Икарди за 2,85

Лучано Спаллетти до сих пор не вошел в пантеон супертоповых тренеров, но у него есть полезнейшее качество: он быстро учится на ошибках. Промах в гостевой игре с «Барсой» был в том, что «Интер» приехал на «Камп Ноу» сушить. Значит, сейчас «нерадзурри» пойдут рисковать, атаковать и раскрываться – терять все равно уже нечего, можно беспределить в нападении, подзабивая на оборону.

Тут есть сразу две классных линии:

1. Обе вонзят за 1,68 – потому что сухарь сегодняшней «блауграны» по-прежнему сверхъестественное явление, которое уже случилось в первой игре с итальянцами.

2. Гол Икарди – потому что парень засобирался в «Реал» за 110 млн евро, и ему нужно заранее прокачать личный контракт. Пока что все неплохо (7 голов за полтора месяца), но нужно обязательно расстроить «Барсу» – с такой ачивкой аргентинца точно возьмут в Мадрид.

За голы «Интера» хорошо платят здесь.

Мауро Икарди, «Интер»Getty Images

Ставка: победа хозяев за 2,33

Этот прогноз на порядок смешнее, чем песня «Управдом» в исполнении Юрия Гальцева, но ставить на триумф монегасков реально приятно. Во-первых, можно поймать первую за три месяца победу княжеского клуба, а потом хвастаться друзьям, рассказывая, как круто ты разбираешься в футболе. Во-вторых, есть шанс заработать на первом тренерском достижении Тьерри Анри – несчастного парня, который начинает карьеру ненамного лучше, чем Филиппо Индзаги, Кларенс Зеедорф и Тони Адамс.

В-третьих, соперник «Монако» – «Брюгге», то есть средний клуб из унылого чемпионата. Не рвать бельгийцев – значит похоронить все, что случилось до этого. Чемпионство-2017, полуфинал ЛЧ, яркие продажи – все это улетит в помойное ведро, если «Монако» финиширует на последнем месте в группе.

Надо напрячься, выковырять эти три очка и снова поверить в себя. А заодно принести беттерам приличный профит, ведь коэффициент просто космический – спасибо 12-недельному лузерству.

Кликай тут, если тебя тоже беспокоит все, что творится с клубом Саши Головина.

Аксель Витсель и Александр Головин, «Монако» – «Боруссия»Getty Images

Ставка: фора «Юнайтед» «плюс один» за 1,87

Кажется, поздний Моуринью придумал, как заработать не только контрактом, но и ставками против себя.

Как все работает? Особенный ставит вязкую, сомнамбулическую игру, сливает пару матчей середнякам, подкидывает коэффициенты на свои успехи, а затем грузит, устраивает сенсацию и поднимает кэш. При этом никто ничего не замечает, потому что стиль «МЮ» фактически не меняется – все по-прежнему нудно и убого. Красота!

Короче, самое время ловить достойное поражение от «Юве» в гостях. Только вдумайтесь: на «минус один» (возврат при минимальном поражении) дают 1,87 , на Х2 – 2,52. Брать можно что угодно, в зависимости от личной алчности.

Жми, если тоже думаешь, что хитрый Моур не сдулся как тренер, а просто дурит букмекеров в тандеме с Жорже Мендешем.

Поль Погба и Жозе МоуриньюGetty Images

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