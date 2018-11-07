Eurosport
«В своей тачке будешь переключать». Выиграй внедорожник вместе с «1xСтавка» и «Краснодаром»
Юрий Газинский в деле.
Букмекерская компания «1xСтавка» вместе с футбольным клубом «Краснодар» запустили акцию «Зашел. Поставил. Уехал».
Теперь кроме денег на ставках можно выиграть кроссовер Hyundai Creta.
Правила просты: поставь на матчи с участием «быков» (коэффициент на линию должен быть не меньше 1,5), делай бесплатные прогнозы на чемпионов России и копи баллы. За загруз 100 рублей получишь один балл, за ставку от 75 тысяч – все 2000 очков.
За каждый балл даются купоны, и вот они участвуют в розыгрыше автомобиля. Больше купонов – больше шансов на то, что из барабана достанут именно твое имя.
Конкурс продлится до 2 декабря, а уже 9 декабря внедорожник вручат победителю на стадионе «Краснодар». Осталось только кликнуть сюда и забрать ключи.