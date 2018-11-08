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Победа «МЮ» над «Сити» или гол травмированного Нобоа ЦСКА? Какое событие оценивается букмекером выше

Победа «МЮ» над «Сити» или гол травмированного Нобоа ЦСКА? Какое событие оценивается букмекером выше
Евгений Коростелев

60 мин. назад

Тест, в котором реально сломать голову.

Очередной уикенд приближается и несет с собой несколько топовейших матчей. «Милан» – Ювентус», манчестерское дерби, ЦСКА – «Зенит» и с натягом, но «Монако» – «ПСЖ». На всех этих играх можно заработать, но пока вы можете проверить знания и удачу, ответив на 10 каверзных вопросов из теста от Eurosport.ru.

  • Первые матчи уикенда начнутся за день до самого уикенда, в пятницу, 9 ноября.

Гол Месси «Интеру» или победа «Ромы» над ЦСКА? Угадай, на какое событие ЛЧ кэф выше

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