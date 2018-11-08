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Победа «МЮ» над «Сити» или гол травмированного Нобоа ЦСКА? Какое событие оценивается букмекером выше
Тест, в котором реально сломать голову.
Очередной уикенд приближается и несет с собой несколько топовейших матчей. «Милан» – Ювентус», манчестерское дерби, ЦСКА – «Зенит» и с натягом, но «Монако» – «ПСЖ». На всех этих играх можно заработать, но пока вы можете проверить знания и удачу, ответив на 10 каверзных вопросов из теста от Eurosport.ru.
- Первые матчи уикенда начнутся за день до самого уикенда, в пятницу, 9 ноября.
Гол Месси «Интеру» или победа «Ромы» над ЦСКА? Угадай, на какое событие ЛЧ кэф выше
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