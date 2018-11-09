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«Сити» распотрошит «МЮ», «ПСЖ» угробит «Монако». Лучшие ставки на выходные

«Сити» распотрошит «МЮ», «ПСЖ» угробит «Монако». Лучшие ставки на выходные
Павел Городницкий

32 мин. назад

После парада зашедших прогнозов ты приценишься к яхтам и антиквариату.

Россия. «Рубин» – «Локомотив» (11 ноября, 16:30)

Ставка: ничья за 2,98

Вместо этого матча можно в тысячный раз пересмотреть первый эпизод «Гарри Поттера» – даже там будет больше откровений, чем в предсказуемой игре крайне нудных клубов.

«Рубин» прервет пятиматчевую победную серию «Локо» как минимум по четырем причинам. Во-первых, москвичи прилетят в Казань на дизморале – их уничтожили в Лиге чемпионов. Во-вторых, сам путь неблизкий: сначала лететь на край Европы, затем обратно – конечно, это выматывает. В-третьих, «Рубин» и в принципе чудесно рубится в Казани (в этом сезоне уступил только «Зениту»), и против «Локомотива» стабильно успешен – всего два домашних поражения за последние десять лет.

Кроме того, Бердыеву надо реабилитироваться за ноль очков с «Оренбургом» – очевидно, что Курбан засушит Семина, как абрикос. Самая соблазнительная ставка – ничья (очень частый расклад у этих клубов), но для перестраховки можно взять 1Х «Рубина» за 1,49 – тут вообще гарантированный выигрыш.

Курбан Бердыев

Курбан БердыевGetty Images

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Россия. ЦСКА – «Зенит» (11 ноября, 19:00)

Ставка: меньше двух голов за 2,1

Можно рисковать и грузить под возврат. Оба клуба истратили море сил в еврокубках. У обоих – явные проблемы с атакой. Оба будут осторожничать, потому что «Зениту» выгодна ничья (напряжный выезд), а ЦСКА нельзя сливать, иначе титул окончательно уплывет. Короче, все пойдет по типичному сценарию – нервы, полумоменты, стандарты, дальние удары, минимум голов.

Для тех, кто сомневается, два статистических факта:

  • 3 последние встречи Питера и «армейцев» закончились со счетом 0:0.
  • Тотал больше 2,5 у этих соперников в чемпионате последний раз пробивался больше трех лет назад. С тех пор – 6 маленьких тоталов.
ЦСКА – «Зенит»

ЦСКА – «Зенит»Eurosport

Англия. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (11 ноября, 19:30)

Ставка: «Сити» с форой -1,5 за 2,01

После необъяснимого фарта в Турине Моуринью вел себя так, словно выиграл Лигу чемпионов. Напрасно. Его «дьяволов» возят в каждой игре, комбинаций нет, а в обороне «МЮ» так печален, что есть ощущение: Жозе специально создает эпизоды, в которых Де Хеа мощно спасает, чтобы чуть позже продать кипера, а потом поделить кэш с Мендешем.

У «Сити» вообще все наоборот: «горожане вышли на какой-то нездоровый уровень слаженности, лидеры поправились, Гвардиола снова на троне. Короче, экзекуция «МЮ» будет жестокой и зрелищной – можно брать фору в зависимости от собственной дерзости. Самые оптимальные варианты – спокойные «минус один» за 1,55 и чуть менее надежные «минус полтора» за 2,01.

Маруан Феллайни и Серхио Агуэро во время матче «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

Маруан Феллайни и Серхио Агуэро во время матче «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»Getty Images

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«Монако» – «ПСЖ» (11 ноября, 23:00)

Ставка: гости выиграют с форой «минус два» за 1,93

На неделе монегаски фактически лишились хозяина – теперь они напоминают ненужных котят, которых сложили в мешок, чтобы сбросить в ближайший пруд. Падение будет долгим: раз уж даже «Брюгге» (клуб, который брал вратарем Габулова) изрешетил «Монако» в Лиге чемпионов, страшно подумать, что с тренерской карьерой Анри сотворит «ПСЖ» – гранд, который с удовольствием отправит монегасков на самое дно.

Две последних встречи у княжеской команды парижане выиграли с общим счетом 11:1. Сейчас есть шанс сделать эту статистику еще более жалкой для Рыболовлева и Васильева – конечно же, столичные богачи не откажутся от кровавой мести за позорный сезон-2016/17.

Гостевой вин с «минус полтора» – безопасное решение. С «минус два» – тоже терпимо, хотя вероятность возврата будет неиллюзорной. Но коэффициенты там и там приличные, поэтому все должна определить исключительно жадность беттера.

Анхель ди Мария забивает в Суперкубке Франции «ПСЖ» – «Монако»

Анхель ди Мария забивает в Суперкубке Франции «ПСЖ» – «Монако»Getty Images

А еще:

– «Милан» – «Ювентус». Без лишних слов – чистая, ничем не отягощенная победа Турина. «Синьора» сильнее, плюс она раздражена несправедливым отскоком «МЮ», так что Гаттузо может паковать чемоданы – его отлупят при родной толпе. 1,78 – щедрый коэффициент, его надо брать безо всяких фор. 11 ноября, 22:30.

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