Федерер не пробьется в финал, Нисикори выйдет из группы. Главные расклады на Итоговый турнир ATP

Нисикори выйдет из группы

Кэф события – 1,83

После жребия стало очевидно – группа Куэртена, в которую попали Джокович, Зверев, Чилич и Изнер, по уровню значительно превосходит противоположный квартет. Такое ощущение сложилось хотя бы из-за того, что в месиве поучаствуют лучший теннисист 2018 года и мужчины, которые в течение сезона поочередно делили третью строчку. В группе Хьюитта все предельно просто – там есть абсолютный фаворит и три игрока, которые поделят оставшуюся путевку в плей-офф.

Нисикори имеет значительный перевес в борьбе с Тимом и Андерсоном.

Кэй НисикориGetty Images

Во-первых, среди всех участников Итогового, если вынести за кавычки Джоковича, Кэй добился в 2018-м наибольшего прогресса не только в рейтинге, но и в игре. Японец начал сезон 22-м, а его первым турниром был американский «Челленджер» – сейчас же он в основе турнира для избранных.

Во-вторых, Нисикори совсем недавно встречался и с Домиником (в Вене), и с Кевином (в Париже) и уверенно победил каждого в двух сетах. При этом свежий и неудачный опыт матчей с Андерсоном у японца тоже есть (отдал финал в той же Вене), но реваншем в столице Франции он доказал – то поражение случайнее, чем извержение вулкана в центре Москвы.

В-третьих, Кэй – один из немногих, кто время от времени доставляет неприятности Федереру. Пусть швейцарец выиграл два последних матча, но в обоих случаях он по полной вкладывался в успех. Если Нисикори и не справится с Роджером в Лондоне, то уж точно имеет наилучшие шансы выкрасть у него сет, который также даст ему преимущество над остальными соперниками.

Федерер не пробьется в финал

Кэф события – 2,09

Когда выяснилось, что Надаль не сыграет в Лондоне, ни у кого не осталось сомнений – самым ярким и правильным финалом сезона станет вывеска Джокович – Федерер. Исходя из составов групп, лучшие игроки ATP должны занять первые места, избежать очной встречи в полуфинале и решить судьбу титула. Но есть и мифический расклад, при котором пара финалистов будет другой, и невероятно трудно представить, что среди двух фамилий не окажется Джоковича.

Фотосессия участников Итогового турнираGetty Images

Есть несколько причин, по которым до финала не доберется именно Федерер. Швейцарец невыразительно проводит конец сезона, часто ошибается и слишком много позволяет соперникам – матчи затягиваются, противники получают шансы. Если даже Роджер не вылетит после группового этапа, то точно столкнется с проблемами в плей-офф. Зверев, Чилич и даже Изнер способны обыграть и обыгрывали Маэстро (особонно первые двое). Но есть чуть более суровый и фантастический вариант: второе место в квартете и досрочный финал против Новака, который вывезти будет почти нереально.

Андерсон обыграет Тима в группе

Кэф события – 1,87

Мужчины встретятся в первый игровой день, 11 ноября, и этот матч станет для них определяющим в плане перспектив. Проигравший может уже с корта заказать самолет в отпуск – вырвать место в плей-офф в оставшихся играх против Федерера и Нисикори будет решительно невозможно. При этом шансы на успех оцениваются букмекерами как примерно равные – Андерсон имеет крошечный перевес, возможно, исходя из рейтинга или другой мелочи.

На деле же Кевин – абсолютный фаворит. Тим сдал под конец года, а его теннис стал вялым и немного скучным. Из-за физического измождения Доминик потерял характерную черту в игре, благодаря которой выгодно смотрелся даже на фоне топов – он не играет агрессивно. Как справляться с уставшим австрийцем идеально показал Хачанов – мощный русский парень забивал мячи в корт, пока Тим бултыхался на задней линии и безрезультатно защищался.

Андерсон пропагандирует тот же активный теннис, что и Хачанов, поэтому ему будет проще всего как раз против Тима.

Федерер впервые с 2010-го не взял награду за фэйр-плей – она досталась Надалю

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