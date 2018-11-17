Джокович покромсает Андерсона, Зверев измотает Федерера. Расклады на полуфиналы Итогового турнира

Роджер Федерер – Александр Зверев

Прогноз: Зверев выиграет хотя бы сет за 1,68

Маэстро тотально неудачно начал турнир и почти без шансов слил Нисикори (впервые за время выступления на Итоговом проиграл 0-2), но собрался и вышел в плей-офф даже с первого места. «После матча тренеры предложили: «Расслабься, проведи день с семьей и выйди на корт счастливым», – делился после первого тура Федерер. Швейцарец в оставшихся встречах выглядел свежее, увереннее и меньше ошибался, но едва ли этому поспособствовала методика работающих с ним спецов.

Фед подарил Нисикори 34 очка невынужденными ошибками – небывалая расхлябанность, повторить которую почти нереально. Это одна из причин, из которой вытекло поражение в первой игре. Роджер подкорректировал механизмы и в двух других встречах действовал аккуратнее (в матче против Тима 11 невынужденных, с Андерсоном – 14), но тут уже помогли соперники, насобирав для швейцарца 58 очков своими неточностями.

Роджер ФедерерGetty Images

Федерер не показывает выдающийся теннис, который от него привыкли видеть, и при более-менее равном сопернике дрогнет – безболезненно выезжать на ошибках соперников в каждом матче нереально. Матч против Зверева – вызов, в котором против швейцарца выйдет теннисист, умеющий бороться, выигрывать своими силами и не мазать в простых ситуациях. Исходя из состояния игроков, личных встреч и стадии напрашивается вывод: это будет заруба равных возможностей. Немец, выдергивавший у Феда партии в пяти из семи матчей (пусть два из них на Кубке Хопмана) – реальный претендент на сражение с Джоковичем за титул Итогового.

Новак Джокович – Кевин Андерсон

Прогноз: тотал геймов меньше 20,5 за 2,28

Сербский номер один задолго до начала турнира считался неоспоримым фаворитом, а после группового этапа развеял последние сомнения – кубок отправится в воздух и получит страстный победный поцелуй именно от Новака. У Джокера в квартете собрались очень опасные соперники, но каждый был хладнокровно и зверски задушен прямо на корте. Конечно, главная причина трех побед без потери сета – уровень игры и голодный настрой серба, но это не все.

Проблема Зверева, Чилича и особенно Изнера заключалась в том, что ребята играли скучно и предсказуемо, а это главные составляющие успеха против любого топа. Джоковича в принципе удивить очень тяжело, а когда человек на другой стороне корта рассчитывает исключительно на подачу, а после вяло перебрасывает мяч на противоположную половину, возникает вопрос: на что ты вообще рассчитывал, дружище?

Новак ДжоковичGetty Images

Конечно, Изнер и Андерсон – игроки немного разного уровня и мышления. Особенно в последние годы, когда Кевин дорос до топ-10 и несколько раз доходил до финалов/полуфиналов мэйджоров. При этом их связывает типажистость: подача как сильная сторона, и действия в розыгрыше – как слабая. Бывают матчи, когда Кевин переигрывает соперника сзади (например, Нисикори в группе), но это скорее исключение – матчем против Тима Кэй подтвердил, что 0:6, 1:6 от Андерсона не заслуга южноафриканца, а беспомощность его самого.

Джокович гениально играл на приеме против Изнера и повторит то же самое с Кевином. Против Андерсона будет плавленое и очень медленное (как заметил Федерер) покрытие – Ноле на таких контролировать мяч еще проще.

Федерер не пробьется в финал, Нисикори выйдет из группы. Главные расклады на Итоговый турнир ATP

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