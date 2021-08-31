Для участия в акции достаточно делать ставки в клубах БЕТСИТИ. В зависимости от оборота ставок игроки могут получить разные статусы от Silver до Diamond+ и повышать свой статус ежемесячно.

Это уникальное для России предложение сразу по нескольким критериям:

До 200 000 рублей welcome-фрибет – его можно увеличивать каждый месяц.

До 10% кешбэк, который растет вместе со статусом – и начисляется уже за первый месяц участия в акции.

Эксклюзивные VIP-подарки за достижение определенных статусов.

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Отличительной чертой акции является то, что для роста статуса необязательно ставить больше каждый месяц – достаточно подтвердить текущий уровень, и статус будет расти.

Дополнительно о преимуществах акции рассказали в пресс-службе БЕТСИТИ:

«Мы решили дать нашим игрокам такие возможности, которых нет у конкурентов – например, увеличение суммы фрибета и кешбэка по накопительной системе. Таким образом клиенты БЕТСИТИ, участвующие в акции, имеют уникальную возможность постепенно увеличивать размер фрибета и кешбэка, а не просто получать его единовременно после выполнения условий акции.

Отдельно нужно сказать о переходах на новый статус. Если другие букмекеры практически вынуждают клиентов ставить больше, чтобы получить дополнительные бонусы, то в БЕТСИТИ все иначе. Достаточно просто оставаться на том же уровне – и статус будет расти. При этом клиент может повысить свой статус сразу на несколько уровней за месяц.

Мы даем себе некоторое время на условный тест-драйв акции, однако не исключаем, что в будущем она может стать постоянной. На наш взгляд, это наиболее лояльная для клиента механика на российском рынке беттинга».

Узнать полные правила акции «Welcome фрибет до 200 000 рублей» можно в любом пункте приема ставок БЕТСИТИ или в соответствующем разделе на сайте компании.

Адреса пунктов приема ставок можно найти по ссылке

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