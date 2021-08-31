Для участия в акции достаточно делать ставки в клубах БЕТСИТИ. В зависимости от оборота ставок игроки могут получить разные статусы от Silver до Diamond+ и повышать свой статус ежемесячно.
Это уникальное для России предложение сразу по нескольким критериям:
- До 200 000 рублей welcome-фрибет – его можно увеличивать каждый месяц.
- До 10% кешбэк, который растет вместе со статусом – и начисляется уже за первый месяц участия в акции.
- Эксклюзивные VIP-подарки за достижение определенных статусов.
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Отличительной чертой акции является то, что для роста статуса необязательно ставить больше каждый месяц – достаточно подтвердить текущий уровень, и статус будет расти.
Дополнительно о преимуществах акции рассказали в пресс-службе БЕТСИТИ:
«Мы решили дать нашим игрокам такие возможности, которых нет у конкурентов – например, увеличение суммы фрибета и кешбэка по накопительной системе. Таким образом клиенты БЕТСИТИ, участвующие в акции, имеют уникальную возможность постепенно увеличивать размер фрибета и кешбэка, а не просто получать его единовременно после выполнения условий акции.
Отдельно нужно сказать о переходах на новый статус. Если другие букмекеры практически вынуждают клиентов ставить больше, чтобы получить дополнительные бонусы, то в БЕТСИТИ все иначе. Достаточно просто оставаться на том же уровне – и статус будет расти. При этом клиент может повысить свой статус сразу на несколько уровней за месяц.
Мы даем себе некоторое время на условный тест-драйв акции, однако не исключаем, что в будущем она может стать постоянной. На наш взгляд, это наиболее лояльная для клиента механика на российском рынке беттинга».
Узнать полные правила акции «Welcome фрибет до 200 000 рублей» можно в любом пункте приема ставок БЕТСИТИ или в соответствующем разделе на сайте компании.
Адреса пунктов приема ставок можно найти по ссылке.
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