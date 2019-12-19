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Долль выиграл спринт в Анси, Логинов финишировал 11-м, Елисеев – вне двадцатки

Долль выиграл спринт в Анси, Логинов финишировал 11-м, Елисеев – вне двадцатки
Eurosport

1 час назад

Не самая удачная гонка для российских спортсменов.

Во французском Анси в рамках этапа Кубка мира по биатлону прошла спринтерская гонка на 10 км у мужчин.

Первое место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, второе – норвежец Тарьей Бё, третье – француз Кентен Фийон-Майе. Российские спортсмены заняли следующие места: Александр Логинов – 11-е, Никита Поршнев – 24-е, Матвей Елисеев – 28-е, Евгений Гараничев – 29-е, Дмитрий Малышко – 41-е, Эдуард Латыпов – 53-е.

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