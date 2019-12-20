Биатлонистка сборной Норвегии Тириль Экхофф победила в женском спринте на этапе Кубка мира во французском Анси.

Она допустила промах на первом рубеже и со временем 20 минут 27 секунд стала первой.

Серебро у француженки Жюстен Брайза. Она закрыла все 10 мишеней и проиграла Экхофф 6,2 секунды. Бронза – у чешки Маркеты Давидовой. Биатлонистка также была точна на огневых рубежах и ходом уступила победительнице 20,2 секунды.

Светлана Миронова из России осталась на четвертом месте. Без штрафных кругов она была на 22,2 секунды хуже на финише, чем Экхофф, и две секунды не дотянула до пьедестала.

Седьмой стала белоруска Ирина Кривко, девятой – украинка Алена Пидгрушная.

Две биатлонистки сборной России финишировали в топ-30. Екатерина Юрлова-Перхт с одним промахом заняла 18-ю позицию, Лариса Куклина также с девятью закрытыми мишенями – 28-е место.

Это второй подряд высокий результат Светланы Мироновой в спринтах на этапах Кубка мира. В Хохфильцене неделю назад она заняла третье место и выиграла бронзовую медаль.

Завтра, 21 декабря, в Анси пройдут две гонки преследования. В 15:00 по московскому времени на трассу уйдут мужчины, в 17:00 мск – женщины.

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