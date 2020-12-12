В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафета 4х6 км. Россия опустилась на четыре позиции по сравнению с первой командной гонкой в году, став восьмой.

Ранее сборная России установила антирекорд по гонкам без призов – 29 подряд. Это вызвало бурю эмоций у Дмитрия Губерниева, который утверждал, что 12 декабря команда прервет черную полосу. «Если что-то пойдет не так, то в прямом эфире я съем, например, свою перчатку», – пообещал комментатор.

Хохфильцен Величественный финиш норвежек в эстафете. Соперницы сильно отстали 4 ЧАСА НАЗАД

Как вы понимаете, Губерниев сдержал слово и аппетитно зажевал перчатку, как и обещал.

«Решение созрело вчера на рекламе. Думали – надо что-то сделать. У нас в бригаде два брата Филипповых – Кирилл и Илья, оба мои руководители. Илья предложил: слушай, может, перчатку съешь? И я: точно, давай.

Мы вчера пытались купить съедобную перчатку, было бы эффектно купить ее в секс-шопе – там есть разные, в том числе и съедобные. Но в Австрии все закрыто. Поэтому решили пожевать прекрасную перчатку Nordski – Made in Russia, мои друзья и партнеры. Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть. Пожевал ту поверхность, которая не касалась различных предметов. Мне кажется, все счастливы.

Перчатка совсем новая, я в ней даже не работал. Если это как-то поможет команде посмеяться, раскрепоститься», – цитирует Губерниева Sports.ru.

Гонку выиграли девушки из Норвегии (1+6), вторыми к финишу пришли француженки (0+16, +24,5), третьими – шведки (1+9, +32,5), которые в спурте опередили немок.

В первой эстафете сезона в Контиолахти Россия стала четвертой.

Этап завершится 13 декабря мужской эстафетой и женским пасьютом.

Хохфильцен Норвегия выиграла женскую эстафету, Россия – 8-я в двух минутах 5 ЧАСОВ НАЗАД