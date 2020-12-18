В Хохфильцене в рамках 4-го этапа Кубка мира прошел женский спринт на 7,5 км.
Победу одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. На подиум попали ее соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд.
Хохфильцен
Падение Алимбековой, которое лишило ее лидерства в пасьюте
Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова: она не допустила промахов на двух огневых рубежах и финишировала 18-й.
- 1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 19.38,0 (1 промах).
- 2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – +7,6 (0).
- 3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – +24,6 (1).
- 18. Евгения Павлова (Россия) – +1.05,3 (0).
- 23. Анастасия Гореева (Россия) – +1.24,5 (1).
- 32. Татьяна Акимова (Россия) – +1.32.0 (2).
- 38. Светлана Миронова (Россия) – +1.40,8 (3).
- 46. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.48,1 (3).
- 59. Ирина Казакевич (Россия) – +2.11,9 (4).
Евгения Павлова
Фото: Imago
- 19 декабря состоятся еще две гонки. В 15:00 (мск) начнется мужская гонка преследования на 12,5 км.
- В 17:00 (мск) аналогичную дисциплину на 10 км побегут женщины.
Хохфильцен
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Хохфильцен
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