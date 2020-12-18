В Хохфильцене в рамках 4-го этапа Кубка мира прошел женский спринт на 7,5 км.

Победу одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. На подиум попали ее соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд.

Хохфильцен Падение Алимбековой, которое лишило ее лидерства в пасьюте 13/12/2020 В 16:30

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова: она не допустила промахов на двух огневых рубежах и финишировала 18-й.

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 19.38,0 (1 промах).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – +7,6 (0).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – +24,6 (1).

18. Евгения Павлова (Россия) – +1.05,3 (0).

23. Анастасия Гореева (Россия) – +1.24,5 (1).

32. Татьяна Акимова (Россия) – +1.32.0 (2).

38. Светлана Миронова (Россия) – +1.40,8 (3).

46. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.48,1 (3).

59. Ирина Казакевич (Россия) – +2.11,9 (4).

Евгения Павлова Фото: Imago

19 декабря состоятся еще две гонки. В 15:00 (мск) начнется мужская гонка преследования на 12,5 км.

В 17:00 (мск) аналогичную дисциплину на 10 км побегут женщины.

Хохфильцен Финиш женского пасьюта, в котором только Ульсбю-Ройселанн отделила Алимбекову от дубля 13/12/2020 В 14:31