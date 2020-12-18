«Если женская сборная так выступает, значит это и есть их потолок, это их реальное место. Да, бросилась в глаза Акимова, видно, что заряжена на результат, и подготовка чувствуется.

Гореева тоже сегодня молодец, для нее это хороший результат. Эти две спортсменки в принципе сегодня порадовали. Но так безобразно, как стреляют две выдающиеся екатеринбургские спортсменки, Миронова и Казакевич, я поражаюсь. Кто их учил стрелять вообще? Не понимаю. От старта к старту все хуже, тем более в таких хороших условиях. Сейчас четыре круга, а что же они будут делать при ветре? 10 кругов?» – сказал Васильев Sport24.