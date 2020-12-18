Евгения Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах, финишировала 18-й. Светлана Миронова (38-е место) допустила три промаха, Ирина Казакевич (59) – четыре.
«Если женская сборная так выступает, значит это и есть их потолок, это их реальное место. Да, бросилась в глаза Акимова, видно, что заряжена на результат, и подготовка чувствуется.
Гореева тоже сегодня молодец, для нее это хороший результат. Эти две спортсменки в принципе сегодня порадовали. Но так безобразно, как стреляют две выдающиеся екатеринбургские спортсменки, Миронова и Казакевич, я поражаюсь. Кто их учил стрелять вообще? Не понимаю. От старта к старту все хуже, тем более в таких хороших условиях. Сейчас четыре круга, а что же они будут делать при ветре? 10 кругов?» – сказал Васильев Sport24.
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