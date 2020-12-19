Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Скандинав стартовал первым после победы в спринте и подтвердил лидерство, завершив гонку с одним промахом за 31:14.9.

Вторым финишировал француз Эмильен Жаклин, который отстал от победителя на 8,5 секунды (0 промахов), третьим – действующий победитель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё (3 промаха, +8,9).

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Лучшим из русских стал Матвей Елисеев, который поднялся с 38-го места на 18-е (0 промахов, +1:50.9). Александр Логинов стал 22-м, Евгений Гараничев – 25-м, Эдуард Латыпов – 29-м, Антон Бабиков – 37-м.

Для Легрейда это третья победа в Кубке мира. Для России это была 37-я гонка без медалей.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 20 декабря гонками с общего старта.

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