Норвежка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Победительница допустила один промах и преодолела 10 км дистанцию за 28:24.8 секунды.
Следом за Экхофф финишировали сестры Эберг из Швеции – Ханна стала второй (2 промаха, +22,5), Эльвира – третьей (2 промаха, +27,6).
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Лучшей из представительниц России оказалась Татьяна Акимова – она 29-я (2 промаха, +2:40.4). Евгения Павлова – 33-я, Светлана Миронова – 43-я, Анастасия Гореева – 44-я, Ульяна Кайшева – 50-я.
- Благодаря второму месту Ханна Эберг перехватила лидерство в общем зачете у норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн.
- Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 20 декабря гонками с общего старта.
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