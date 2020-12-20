На этапе Кубка мира в Хохфильцене состоялся мужской масс-старт – первая гонка с общего старта в сезоне-2020/21. Россию представляли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.
Победителем стал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах. На финише он опередил шведа Мартина Понсилуому, который один раз ошибся на первой лежке. Третий – норвежец Тарьей Бё, также промазавший один раз.
Хохфильцен
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Лучший из сборной России, Александр Логинов, замкнул топ-10. У лидера сборной России – два промаха. Елиссев стал 20-м, Гараничев – 21-м, Латыпов – 23-м.
- Программа четвертого этапа завершится женским масс-стартом, где за Россию побежит Ирина Казакевич.
- После Хохфильцена биатлон уйдет на паузу и вернется в 2021 году – состоятся сдвоенные этапы в Оберхофе.
Хохфильцен
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Хохфильцен
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