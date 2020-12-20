На этапе Кубка мира в Хохфильцене состоялся мужской масс-старт – первая гонка с общего старта в сезоне-2020/21. Россию представляли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

Победителем стал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах. На финише он опередил шведа Мартина Понсилуому, который один раз ошибся на первой лежке. Третий – норвежец Тарьей Бё, также промазавший один раз.