Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, что в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене упал и повредил винтовку, из-за чего не попал даже в топ-20.

«Я упал, сломал крюк, который держит винтовку, уходя в нижнюю часть плеча, в район подмышки. Придя на последнюю стойку, сначала думал, что все нормально. Затем изготовился и понимаю, что у меня винтовка смотрит вниз. Гляжу на затыльник, а он сломан. Пришлось немного дополнительно прижимать оружие к себе, удерживать его несколько нестандартно. Первым выстрелом промазал, но потом удалось собраться и остальные отстрелять без промахов.

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Крюк – нижняя граница, которая держит винтовку и на лежке, и на стойке. Когда с ним все в порядке, ствол стоит как влитой, одно целое с туловищем. А тут он ходил, так что пришлось все специально контролировать. Поэтому первый выстрел на четвертом рубеже и пошел мимо.

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Наверное, можно сказать, что всего один промах на последнем рубеже – это даже хорошо, потому что я жестко упал, даже сейчас еще больно. Похоже, там был лед. Я содрал кожу в районе бедра, его теперь жжет. Там достаточно крутой поворот, все едут плугом. Я пошел по общей траектории, но, видимо, трассу уже разбили, и меня сначала бросило вправо – я удержался, затем лыжа пошла влево, хотел вернуть обратно – не получилось. Там очень круто, еще небольшой трамплин, на нем и упал. Сложно, конечно, после падения со спуска возвращаться в гонку: мимо меня все проезжают, скорость очень высокая. Пришлось восстанавливать сбившиеся дыхание и пульс. Но потом удалось все-таки отработать рубеж и последний круг», – цитирует 32-летнего Гараничева «Матч ТВ».

Биатлонист прошел без промахов три огневых рубежа, но перед последним проиграл 38,6 секунды за круг.

В итоге Гараничев занял 21 место, проиграв 1 минуту 42 секунды победившему Арнду Пайфферу.

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