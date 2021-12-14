Кубок мира по биатлону стартовал с трех этапов: два – в шведском Эстерсунде и третий – в австрийском Хохфильцене. Четвертый этап состоится в Анси. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования и два масс-старта. Российская команда взяла уже три медали: на втором этапе в эстафете мужчины взяли бронзу, а девушки – серебро. А в Австрии мжуская команда еще раз заняла третье место. На этапе в Анси взять медали будет сложнее: в программу соревнований не включены эстафеты.
Состав сборной России
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Биатлон
Пихлер: «Поддерживаю Зайцеву с судами. Она пострадала незаслуженно»
Александр Логинов
Фото: Getty Images
Мужская команда: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.
Женская команда: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
Расписание трансляций на Eurosport
16 декабря
Спринт, женщины (16:05, Eurosport 1)
Кристина Резцова
Фото: Getty Images
17 декабря
Спринт, мужчины (15:50, Eurosport 1)
18 декабря
Гонка преследования, женщины (15:00, Eurosport 1)
Гонка преследования, мужчины (16:50, Eurosport 1)
19 декабря
Масс-старт, женщины (14:30, Eurosport 1)
Масс-старт, мужчины (16:30, Eurosport 1)
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