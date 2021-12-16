Неудивительно, что биатлонные рейтинги бьют рекорды – мужской тотал Кубка мира впервые за 12 лет отличается разнообразием. На вершине за три недели побывали уже пять человек. А на четвертом этапе в Анси стать шестым лидером КМ может француз Эмильен Жаклин – он в двух очках от шведа Себастьяна Самуэльссона. Сменяемости власти не было с сезона-2009/10 – тогда желтую майку поочередно тянули пять спортсменов. В 2021 году все еще безумнее, ведь это только начало олимпийского сезона.

Рекорд 2009-го: роковой биб Фуркада, золото ОИ Устюгова

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Сезон-2009/2010 обухом ударил по биатлону: уже не так праймово выступал Уле-Айнар Бьорндален, на горизонте маячил Мартен Фуркад. Француз подбирался к наградам, а серебро масс-старта Ванкувера стало решающим в его карьере и судьбе биатлона в ближайшее десятилетие. После он оформил пенту в Контиолахти и Холменколлене (взял три золота, серебро и бронзу подряд) и залетел в топ-5. За его прорывом буквально следили Иван Черезов и Евгений Устюгов – в тот год они оформили третью и четвертую строчки тотала.

Хохфильцен Бё провел худшую гонку за 4 года. Это шок для норвежских экспертов 11/12/2021 В 12:25

Евгений Устюгов, Мартен Фуркад и Павол Хурайт на награждении, Ванкувер-2010 Фото: Getty Images

Именно два россиянина, австриец Кристоф Зуманн, американец Тим Бурк и Симон Фуркад мешали Эмилю Хегле Свендсену взять первый «Хрустальный глобус». Заруба началась с первой же гонки, а по ходу сезона последний русский в желтом бибе дважды оказывался на вершине. Но Устюгов начал подпускать соперников после печального спринта в Антхольце: там у Жени оторвался ремень винтовки, и к финишу он прикатил лишь 48-м при двух минутах отставания.

Охота француза и американца также была неудачной – едва они перехватывали инициативу, как тут же проваливались. Для старшего Фуркада та битва за титул вообще стала определяющей. Он приехал в Ванкувер в желтой майке лидера. Но сломался под давлением, и лучшим результатом стало 14-е место в масс-старте – том самом, который открыл миру его брата.

Когда младший выиграл медаль, старший плакал, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Симон стал страшно завидовать Мартену, который работал меньше, чем он, но достиг лучших результатов. Ему это казалось несправедливым», – делился олимпийский чемпион Игр-2010 в спринте Венсан Жей.

После Ванкувера братская связь совсем разорвалась: пока Мартен коллекционировал подиумы, Симон погрузился в самоанализ и больше не претендовал на желтый биб КМ.



Таблица лидеров Кубка мира

Сезон Число претендентов на КМ Биатлонисты 2009/2010 5 Свендсен, Зуманн, Бурк, Устюгов, С. Фуркад 2010/2011 2 Свендсен, Т. Бё 2011/2012 4 М. Фуркад, Бергман, Т. Бё, Свендсен 2012/2013 1 М. Фуркад 2013/2014 1 М. Фуркад 2014/2015 2 М. Фуркад, Свендсен 2015/2016 2 Бьорндален, М. Фуркад 2016/2017 1 М. Фуркад 2017/2018 2 Й. Бё, М. Фуркад 2018/2019 2 Й. Бё, М. Фуркад 2019/2020 2 Й. Бё, М. Фуркад 2020/2021 2 Й. Бё, Легрейд 2021/2022 5 Легрейд, Й. Бё, Дестье, Самуэльссон, Кристиансен

Такие невезучие и эмоционально уязвимые соперники подарили «глобус» Свендсену – тогда и закончилась эпопея с шестью «БХГ» Уле-Айнара Бьорндалена. Возможно, история повторится, и доминирование Йоханнеса Бё в 2021 году прервет новый лидер Кубка мира.

Рекорд-20/21: блеклые норвежцы, шведский триумф и французское непостоянство. Чей титул?

Как и 12 лет назад, в 2021-м майка лидера не задерживается ни у кого надолго. Нет выраженного лидера: за желтый биб охотится сразу шестерка биатлонистов: Себастьян Самуэльссон, Эмильен Жаклин, Йоханнес и Тарьей Бё, Ветле Шостад Кристиансен, Кентен Фийон-Майе. На четвертом этапе Кубка мира прогнозы делать рано, но вычислить лучшего при общих равных в самом непредсказуемом сезоне – увлекательный вызов.

КТО ВОЗЬМЕТ КУБОК МИРА-2021/2022? Себастьян Самуэльссон Эмильен Жаклин Йоханнес Бё Тарьей Бё Кентен Фийон-Майе Стурла Легрейд

Себастьян Самуэльссон

Себастьян Самуэльссон, Швеция, ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Швед после трех этапов – лидер общего зачета. Он выстрелил два спринта, серебро гонки преследования Эстерсунда и бронзу пасьюта Хохфильцена. Можно предположить, что он нашел форму слишком рано, и к февральским стартам это грозит провалом. Это вряд ли тревожит олимпийского чемпиона 2018 года в эстафете: ногами он готов отыгрывать промахи – 82% на стрельбе. Шансов на это больше, ведь соперники стреляют также неровно: 88% у Йоханнеса Бё, 86% – у Кентена и Тарьея Бё, 82% – у Жаклина.

Сезон показывает: при одинаково неточной стрельбе важно хорошо бежать. Тренд этого КМ Самуэльссон предугадал заранее, поэтому и потратил миллион долларов. В комнате, всего в двух шагах от дома в Эстерсунде, у него появился не только тренажерный зал, но и тредбан. Швед разбил копилку с призовыми, на вторую часть потратились спонсоры.

«Это огромная беговая дорожка, на которой я катаюсь на лыжероллерах. Это хорошая техническая подготовка. Я вижу все с помощью камер и экранов. Для меня это отличная инвестиция, которая поможет мне в перспективе. И, надеюсь, уже в этом сезоне, – заключил Самуэльссон. – Знаю, что в Норвегии много тренируются таким образом. И мне самому понравилось, когда я тестировал».

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Йоханнес показал худший старт в статусе победителя прошлого Кубка мира. Такой промах с формой можно списать на простуду, которая атаковала Рыжего в канун предсезонных стартов в Шушене. До третьего этапа он регулярно заезжал в десятку с единственной личной бронзой спринта. Но для штампующего золото последние три года норвежца это провальные цифры.

Не украсил статистику спринт Хохфильцена, где он стрельнул три промаха и занял 29-е место, а ногами проиграл почти 25 секунд немцу Йоханнесу Кюну. Выступление стало для Бё-младшего худшим на Кубке мира с марта 2017 года – тогда он стал 29-м в масс-старте Осло.

Йо даже на вид немного потерян и не собран: промахи, которые он годами отыгрывал на трассе, теперь становятся действительно решающими – ходом в конкретных дисциплинах норвежец проигрывает даже русским Эдуарду Латыпову и Александру Логинову.

Возможно, это план младшего Бё: немного притормозить с формой до старта Игр, куда он регулярно выходил на пике, но проваливал практически все личные гонки: из Пхёнчхана норвежец увез лишь золото индивидуалки, с чемпионата мира в Поклюке вытащил бронзу пасьюта, в Антерсельве годом ранее забрал золото масс-старта, в Хохфильцене оформил серебряный хет-трик.

«Я чувствовал себя очень слабым на лыжне. Не мог отталкиваться ни ногами, ни руками. Было очень утомительно от старта до финиша. Я осторожничал на каждом повороте и вершинах подъемов. Все было просто безнадежно. На сегодняшний день я не там, где должен быть. Нет никаких сомнений в том, что в рождественский период будет много тренировок», – отметил Йоханнес после спринта в Хохфильцене.

Стурла Легрейд

Стурла Легрейд Фото: Getty Images

Норвежец открыл сезон явно на чилле. Вчерашний юниор не спешит набирать форму, хотя и взял золото в первой же гонке КМ. В отличие от соперников, в межсезонье он ясно дал понять, что не планирует охоту за Кубком мира, а ради цели масштабнее – медали с Олимпийских Игр – готов жертвовать этапами.

Его отставания, в первую очередь, связаны с промахами. Он привык видеть нули на рубеже, но после трех этапов Стурла показывает 94% – он пятый по этому показателю. Хотя многие ошибки, по мнению экс-биатлонистки Хелены Экхольм, – результат появления зрителей: шумные трибуны после пандемии отвлекают. «Они ездили без зрителей в течение года и очевидно занервничали, когда внезапно снова возникло давление с трибун».

Эмильен Жаклин

Эмильен Жаклин Фото: Getty Images

Зато поражает форма Жаклина, который вообще опасался не выйти на старт сезона. Главный неудачник тотала в олимпийский год умудрился получить очередную травму на летних сборах после падения с велосипеда. Двойной перелом лучевой кости левой руки со смещением грозил сорвать межсезонье и Олимпиаду. Но повреждение, говорит спортсмен, заставило изменить подготовку. Он сделал акцент на выносливость: работал на тренажерах и много бегал на лыжероллерах. Прогулки с Мартеном Фуркадом помогли вылезти и из психологической ямы. Так что потенциально провальный сезон может стать решающим для Жаклина – на родной четвертый этап в Анси он приедет с отставанием в два очка.

Кентен Фийон-Майе и Ветле Шостад Кристиансен

Кентен Фийон-Майе Фото: Getty Images

Кентен и Ветле – два теневых лидера сборных. Последние три сезона француз регулярно третий в тотале, но чемпионских титулов в личке так и не имеет. Кристиансен впервые в этом году примерил желтый биб. Оба имеют по победе и месту на пьедестале. Но тяжело воспринимать их лидерами, когда они сами едва верят в успех.

«Даже в своих глазах я не выгляжу типичным лидером Кубка мира. Я могу хорошо пробежать одну-две гонки, мой максимальный уровень достаточно высок, но вместе с тем я недостаточно стабилен. Обычно швыряет меня вверх-вниз по протоколу, так что я невероятно счастлив надеть желтую майку, хотя бы однажды. Разумеется, теперь приложу максимум усилий, чтобы её сохранить», – сказал Кристиансен в эфире «Матч ТВ».

«Я хочу показать хороший биатлон, получать удовольствие от бега на лыжах и подниматься в рейтинге. На данный момент я проделал большую работу, но не получаю отдачи. Это расстраивает. Мы всегда говорим, что работа окупается, но пока это еще не так», – сказал Фийон-Майе

Сезон в самом разгаре, а тактические маневры тренерских штабов с поиском оптимальной формы в канун Олимпийских игр делают сезон-2021/2022 самым непредсказуемым впервые за 12 лет. Первым и второй номер тотала не улетают в отрыв, а держатся на расстоянии десяти очков.

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