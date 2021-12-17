Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси. Латыпов не допустил промахов и отстал от лидера на 7,2 секунды.
Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт без промахов, а третьим стал его соотечественник Филип Андерсен (18,2 секунды отставания).
Ad
Также в составе сборной России Карим Халили финишировал на 11-м месте. Биатлонист допустил один промах. Александр Логинов стал 12-м, Александр Поварницын – 14-м, Даниил Серохвостов – 18-м, Василий Томшин – 25-м.
Анси
Ройселанн чисто стреляла и быстро бежала – и выиграла спринт
Россия взяла уже четыре медали – неужели это означает, что кризис русского биатлона позади?
Русский биатлон идет на рекорд. Когда такое было в последний раз?
Анси
Биатлон идет на рекорд. Такое было при русском в майке лидера
Анси
Главное об этапе в Анси. Любимой гонки России не будет
Реклама
Ad
Реклама
Ad