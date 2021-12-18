Российская биатлонистка Лариса Куклина не попала в состав команды на январские этапы Кубка мира и отправится в конце декабря на «Ижевскую винтовку» – по итогам этих соревнований можно пройти отбор в Оберхоф и Рупольдинг. Спортсменка пошутила на эту тему в инстаграме.
«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу», – написала Куклина, использовав цитату из фильма Алексея Балабанова «Брат 2».
Биатлон
Анфиса Резцова обвинила тренера сборной России, что тот задвигает ее дочь
15/11/2021 В 16:38
За две гонки до конца четвертого этапа Кубка мира в Анси Куклина занимает 61-е место в общем зачете. Ее лучший результат – 28-е место индивидуальной гонки в Эстерсунде. Успешное выступление на «Ижевке» позволит ей вернуться в команду.
А из-за Ольги Зайцевой и ее допингового дела IBU пересмотрел итоги Кубка мира-2013/14 – «БХГ» Кайсы Макарайнен перейдет к Туре Бергер.
На рекорд идет мужской биатлон – в последний раз такое было при русском в желтой майке лидера.
Читай новости биатлона на Eurosport.ru
Нове-Место
Беларусь взяла серебро в эстафете, Россия – 7-я
04/03/2021 В 16:11
Биатлон
Куклина и Гараничев выиграли бронзу в сингл-миксте на ЧЕ
31/01/2021 В 10:09