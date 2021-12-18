Российская биатлонистка Лариса Куклина не попала в состав команды на январские этапы Кубка мира и отправится в конце декабря на «Ижевскую винтовку» – по итогам этих соревнований можно пройти отбор в Оберхоф и Рупольдинг. Спортсменка пошутила на эту тему в инстаграме.

«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу», – написала Куклина, использовав цитату из фильма Алексея Балабанова «Брат 2».

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За две гонки до конца четвертого этапа Кубка мира в Анси Куклина занимает 61-е место в общем зачете. Ее лучший результат – 28-е место индивидуальной гонки в Эстерсунде. Успешное выступление на «Ижевке» позволит ей вернуться в команду.

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