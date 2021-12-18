Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, допустив два промаха.

Второй стала Жюлья Симон из Франции (один промах, 4,2 секунды отставания), третьей – Ханна Эберг (два промаха, 11,6 секунды).

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Лучшей из сборной России стала Светлана Миронова – она финишировала на восьмом месте. Биатлонистка допустила один промах. Кристина Резцова стала девятой, Ульяна Нигматуллина – 26-й, Ирина Казакевич – 28-й, Валерия Васнецова – 47-й.

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