Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, не допустив промахов.
Вторым стал россиянин Эдуард Латыпов (два промахов, 16,1 секунды отставания), третьим – Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии (без промахов, 16,2 секунды).
Ad
Также в составе сборной России Карим Халили финишировал на восьмом месте. Александр Поварницын стал 12-м, Александр Логинов – 18-м, Даниил Серохвостов – 25-м, Василий Томшин – 36-м.
Анси
Миронова не угналась за сестрами Эберг – лучшие моменты пасьюта
Как выступила женская команда в пасьюте? Две представительницы России – в топ-10.
Русский биатлон идет на рекорд. Когда такое было в последний раз?
Анси
Миронова стала 8-й в пасьюте, сестры Эберг – на пьедестале
Анси
Куклина: «Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу»
Реклама
Ad
Реклама
Ad