Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, не допустив промахов.

Вторым стал россиянин Эдуард Латыпов (два промахов, 16,1 секунды отставания), третьим – Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии (без промахов, 16,2 секунды).

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Также в составе сборной России Карим Халили финишировал на восьмом месте. Александр Поварницын стал 12-м, Александр Логинов – 18-м, Даниил Серохвостов – 25-м, Василий Томшин – 36-м.

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