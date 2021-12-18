Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о борьбе с россиянином Эдуардом Латыповым на этапе Кубка мира в Анси.

«Я вышел раньше Латыпова с огневого рубежа и начал играть с очками, чтобы спровоцировать его на выход вперед. Но он сразу же задал ужасный темп. Он меня слегка застал врасплох, так что я моментально получил просвет. Он добавлял и смотрелся намного лучше меня на подъемах, поэтому я старался изо всех сил закрыть просвет. Может, это выглядело как равная борьба, но я чувствовал, что он меня раздавил», – сказал Кристиансен.

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Латыпов финишировал вторым в гонке преследования. Российский биатлонист на десятую секунды опередил Кристиансена, а золото взял лидер общего зачета Кубка мира Кентен Фийон Майе.

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